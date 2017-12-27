Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta 'Şehitler Anıtı'nda dua etti

Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin

Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.





