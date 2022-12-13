Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan yolcusu: Türkmen gazı için üçlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

TÜRKMENİSTAN'DA 3'LÜ ZİRVE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı

Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, TürkiyeAzerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Başkan Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek

'İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Türkmenistan Meclisi milletvekili Kerimguli Geldiyev, Türkmen doğal gazının dünya pazarına ulaştırılmasının önemli olduğunu ve bu konuda Türkmenistan’ın işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Geldiyev, bu yıl Türkmenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ'

“Son 30 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler yüksek bir seviyeye ulaştı. Türkiye'nin desteği, Türkmenistan'ın tarafsızlığının yasal statüsünün uluslararası olarak tanınması sürecinde özellikle önemliydi. Bu temel siyasi destek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkmenistan'ın dış politikasındaki konumunu güçlendirmektedir.”

Türkmen-Türk ticari ve ekonomik ilişkilerinde sürekli gelişme kaydedildiğini söyleyen Geldiyev, şu ifadeleri kullandı:

'HEDEF 5 MİLYAR DOLAR'

“Türk şirketleri inşaat, ulaşım ve iletişim, enerji sektörü, tekstil endüstrisi, sağlık, tarım, çevre koruma ve gıda üretim endüstrisindeki yapısal projelerin uygulanmasında yer almaktadır. Ülkelerimiz arasında eğitim, turizm ve kültür alanlarında geleneksel olarak verimli ilişkileri derinleştirmek için tüm fırsatların ve ikili çıkarların olduğu özellikle dikkate değerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) belirttiği gibi ikili dış ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için büyük fırsatlar var.”

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Geldiyev, enerji sektörünün iki ülke için önemli işbirliği sahası olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Türkmenistan doğal gaz rezervinde dünyada ilk sıralarda yer almakta. Türkiye ise enerji ithal eden ve aynı zamanda Avrupa enerji pazarının kapısı durumunda. Salgın sonrası ekonomik kalkınmanın ülkeler, bölge ve dünya açısından gerçekleştirilmesinde değerlendirilen Türkmen doğal gazının alternatif yollarla dünya pazarına çıkartılması önemlidir. Türkmenistan bu konuda işbirliğine hazırdır.”