#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da açıklamalarda bulunuyor https://t.co/aUkabKV1k2 — Yeni Şafak (@yenisafak) 3 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum.

Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz.

Necip Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları verdik."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum.

Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız.

Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...