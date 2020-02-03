Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da: Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na iştirak edecek

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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'afet bölgesi ilan edilsin' tartışmalarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'afet bölgesi ilan edilsin' tartışmalarına "Bizim kanunlarımızda 'Afet Bölgesi' diye bir şey yok. Kanunda olmayanı istemek siyasi bir yaklaşım." ifadeleri ile cevap verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise "Depremde Elazığ'daki yapıların yüzde 25-30'u etkilendi." açıklamasında bulundu.