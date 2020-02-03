Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynada Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8 Toplantısına iştirak edecek
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da: Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na iştirak edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky tarafından resmi törenle karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.15'de resmi ziyaret için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Dibrova, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanı Yaşar Halit Çevik, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Büyükelçilik personeli karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'e geldi.

Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na katılacak.

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