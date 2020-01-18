Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Umman Sultanı Haithama baş sağlığı diledi
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Umman Sultanı Haitham'a baş sağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın yeni Sultanı Haitham Bin Tariq Bin Taimour'u arayarak Merhum Kabus’un ölümü üzerine başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca Sultanın yeni görevini tebrik eden Erdoğan, Haitham’ın Umman halkının geleceğine kalkınma ve refah alanında büyük katkılar sağlamasını dilediğini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merhum Kabus’un ölümü üzerine başsağlığı dileklerini iletmek üzere Umman'ın yeni Sultanı Haitham Bin Tariq Bin Taimour'u aradı.

Görüşmede Erdoğan ayrıca, yönetime yeni gelen Sultan Haitham’ın Umman halkının geleceğine kalkınma ve refah alanında büyük katkılar sağlamasını dilediğini paylaştı.

Erdoğan, Sultan'ın Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyacağını belirtti.

"Allah, Türkiye'nin başkanı ve halkını korusun"

  • Sultan Haitham ise, Erdoğan’ın taziye mesajından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan’a sempatik içten dilekleri için çok teşekkür etti. Allah'ın, Türkiye’nin başkanına ve halkına hiçbir zarar vermemesi yönündeki arzularını ve dualarını paylaştı.

Haitham, ülkelerin arasındaki ilişkinin gelişmesi ve bu ülkelerin halklarının ortak çıkarlarını korumak alanında iş birliğinin gelişmesini arzuladığını paylaştı.

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