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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğandan Avrupa Günü mesajı
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AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız çifte standarda rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Avrupa Birliği projesinin, bundan 69 yıl önce farklı kültürleri, farklı milletleri ve farklı dilleri aynı çatı altında buluşturma ve bir barış istikrar projesi olarak gündeme geldiğini belirten Erdoğan, projenin temelini oluşturan Schuman Deklarasyonu'nun kabul edildiği 9 Mayıs tarihinin Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığının tescil edildiği 1999'dan beri, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de "Avrupa Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

  • "9 Mayıs 1950 tarihinde Avrupa Birliği fikrine hayat veren kurucu ögeler, bugün başta İslam düşmanlığı olmak üzere kültürel ırkçılık, ayrımcılık ve göçmen karşıtlığı gibi tehditlerle sınanmaktadır. Bazı Batılı popülist siyasetçilerin gerilimi körükleyen, farklı etnik ve dini kimlikleri düşmanlaştıran söylemleri tehdidin boyutunu daha da artırmaktadır. Müslümanlara ait ibadethane ve iş yerlerini hedef alan saldırılar sıradanlaşırken, göçmenlere yönelik hak ihlalleri görmezden gelinmektedir. Avrupa siyaseti, maalesef gün geçtikçe dozu artan bir nefret dilinin ve aşırı sağ akımların esareti altına girmektedir."

Bu varoluşsal tehditlerin üstesinden gelinebilmesinin ancak Türkiye gibi farklı kültürleri barış içinde yaşatan, güçlü hoşgörü geleneğine sahip ülkelerin desteğiyle mümkün olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi ve sosyal katkılarının yanı sıra Avrupa Birliği'ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline getirecektir. Hal böyleyken, birkaç üye devletin engellemelerinden dolayı Türkiye'nin yıllardır ayrımcı ve dışlayıcı muameleye tabi tutulmasının haklı gerekçesi yoktur. Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız çifte standarda rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ulaşmakta kararlıyız. Ülkemizin bu gayretlerine Avrupalı dostlarımızın da müzakerelerimizi çıkmaza sokacak politika ve söylemlerden imtina ederek gereken desteği vereceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle, 'Avrupa Günü'nün, kıtamızın bugün içinde bulunduğu durumun ve geleceğine ilişkin planların, yapıcı ve vizyoner bir yaklaşımla değerlendirilmesine vesile olmasını diliyor, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

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