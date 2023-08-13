Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin önemli holdinglerinden birinin kurucusu bana kendisini sürekli meşgul ettiğini söylediği bir soru yöneltti: “Adnan Menderes ile barışık yaşayan İstanbul sermayesi ve köklü aileler neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı sıcaklıkla kabullenmedi?” Elbette bu, bizim de üzerinde kafa yorduğumuz sorulardandı. Ancak bu öyle bir sorudur ki birden çok cevap sıralasanız da yine de sorunu çözmüş olmazsınız. Bu yazıda bu önemli soruya bir cevap ararken buna benim zihnimi