Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reuters'in tuhaf sorusuna çarpıcı cevap: O Biden ben Erdoğan'ım

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Erdoğan’a Katar’da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası’nın resmi topunu hediye etti. Erdoğan’ın Katar’a gideceğini öğrenen Infantino “Orada oynarsınız” dedi. Erdoğan, “Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarına dair bir gazetecinin sorularını cevapladı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’in Türk muhabirinin “Biden ile görüşecek misiniz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Resepsiyonuna katılacağım” dedi. Erdoğan, gazetecinin “Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?” şeklindeki tuhaf sorusuna ise, “Yo, niye? O Biden, ben Erdoğan’ım” diye cevap verdi.

F-16 İÇİN OLUMLU KONUŞUYORLAR

ABD’li senatörlerle F-16 konusunda gerçekleştirdiği görüşme de sorulan Erdoğan, “Olumlu konuşuyorlar” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Onaylayacaklar, geçeceğini mi düşünüyorsunuz?” yönündeki soruyu ise “Öyle diyorlar” diye cevapladı.

Şerif’ten Erdoğan’a teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde Pakistan’daki sel felaketini gündeme getirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın, BM 77. Genel Kurulu görüşmelerinde, Pakistan’ın selle mücadelesinde uluslararası toplumun desteğine işaret ettiğini, Cammu Keşmir halkının haklarını sürekli desteklediğini belirtti.

Futbol sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki temasları kapsamında FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. FIFA Başkanı Infantino, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Infantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka yok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor" diyerek yazıyı kameralara gösterdi.

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KATAR’A GİDECEĞİM

Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi. Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" yanıtı üzerine Erdoğan, "Temim'de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" dedi. Infantino'nun bunun üzerine, "O tenis oynuyor ama o sorun değil" demesi gülüşmelere neden oldu.

BİR NUMARA MİLLİ TAKIM

Erdoğan, FIFA Başkanı İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı. Bu sırada yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" yanıtını verdi. Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi bir oyuncuydu" dedi.

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DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü