Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay Zirvesi'nde önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Türkiye’nin çözüm için iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin'i en kısa sürede Türkiye'de ağırlamak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak" dedi. Putin ise "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor." açıklamasında bulundu.