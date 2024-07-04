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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay Zirvesi'nde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti ve ikinci büyük şehri Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'nda katılımcılara hitap ediyor.

15:31 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:09 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ayrıntılar geliyor...


#Recep Tayyip Erdoğan
#Şanghay İşbirliği Örgütü
#Kazakistan
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