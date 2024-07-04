Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay Zirvesi'nde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Türkiye’nin çözüm için iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.