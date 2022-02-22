Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğandan Senegale FETÖ ile mücadele teşekkürü
POLİTİKA AFRİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'e FETÖ ile mücadele teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği destekten dolayı Senegal'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Senegale FETÖ ile mücadele teşekkürü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İş birliğimizi derinleştirmek adına aynı kararlılığı paylaştığımızı ifade ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmesinden iftihar duyuyoruz. Senegal Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

İkili görüşmelerimizde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii ve terörle mücadele konusundaki iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşıyacağımızı görüşme fırsatı bulduk.

"TİCARET HACMİMİZ ARTIYOR"

Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü ekonomik alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimiz her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda.

FETÖ İLE MÜCADELEYE DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Senegalli makamların FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AllAfrica'ya yazdı: Senegal'le dostluğumuzu her alanda güçlendirmek istiyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AllAfrica'ya yazdı: Senegal'le dostluğumuzu her alanda güçlendirmek istiyoruz

Afrika turunda ikinci durak Senegal: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dakar'da
GÜNDEM
Afrika turunda ikinci durak Senegal: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dakar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı: İlk durak Kongo
FOTOĞRAF 25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı.
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ı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı: İlk durak Kongo
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört gün sürecek Afrika turuna başladı. İlk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

FETÖ ile mücadeleye destek teşekkürü.

'Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyoruz.'

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