Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'e FETÖ ile mücadele teşekkürü

Togo'da öğrenciler Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

Afrika kıtasının farklı ülkelerindeki Müslümanlar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.



Sudan, Tanzanya, Çad ve Somali gibi Afrika ülkelerindeki Müslümanlar stadyumlarda, okullarda, bahçelerde ve yetimhanelerde bir araya gelerek Türkiye ve Erdoğan ailesinin huzuru için ellerini semaya açtı.



Son olarak Togo'da bir okuldaki öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.