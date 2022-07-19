Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin etrafı inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.
BEKLERKEN ETRAFI İNCELEDİ
Putin'in bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları incelediği görüldü.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerek Rus liderle tokalaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin uzun süre etrafı inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, görüşme öncesi yaklaşık bir dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bu sırada sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin yüz ifadesi kameralara yansıdı.
GÜNDEM
Tahran'da kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinden ilk görüntüler geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, 'Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu' dedi.