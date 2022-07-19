Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin etrafı inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinden ilk görüntüler geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, 'Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu' dedi.