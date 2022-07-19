Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanı bekleyen Putin etrafı inceledi
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin etrafı inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, görüşme öncesi yaklaşık bir dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Putin'in bu sırada etrafını incelediği görüldü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanı bekleyen Putin etrafı inceledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.

BEKLERKEN ETRAFI İNCELEDİ

Putin'in bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları incelediği görüldü.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerek Rus liderle tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin uzun süre etrafı inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin uzun süre etrafı inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, görüşme öncesi yaklaşık bir dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bu sırada sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin yüz ifadesi kameralara yansıdı.

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