Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın fotoğrafını dükkanına asan Filistinliye para cezası
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına asan Filistinliye para cezası

İşgalci İsrail güçleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti. Filistinli adam, işgal güçlerine ceza yazmalarının sebebini sorduğunda kendisine tek kelimeyle "Yasak" cevabını verdiklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğanın fotoğrafını dükkanına asan Filistinliye para cezası
Filistinli İmad Ebu Hatice

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, masum Filistinlilere yönelik hukuksuz ve keyfi adımlar atmaya devam ediyor.

Son olarak işgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti.

BASKIN DÜZENLEDİLER

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, İsrail polisi, belediye ve vergi dairesi ekipleriyle İmad'ın dükkanına baskın düzenledi.

TAHAMMÜLLERİ YOK

Ardından, dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için Filistinli adama para cezası kesildi.

Dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlandıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi: Yasak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına asan Filistinliye para cezası kesildi
OYNAT 00:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına asan Filistinliye para cezası kesildi
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti. Ebu Hatice, 'Nedenini sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi, 'Yasak' ifadelerini kullandı. Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.

Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
OYNAT 00:55
Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.

Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.
Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​Örgütten kaçan Mustafa Biçer anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Helikopter sayımız60a yaklaştı

'Helikopter sayımız
60'a yaklaştı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.