Filistin topraklarını işgal eden İsrail, masum Filistinlilere yönelik hukuksuz ve keyfi adımlar atmaya devam ediyor.
Son olarak işgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti.
BASKIN DÜZENLEDİLER
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, İsrail polisi, belediye ve vergi dairesi ekipleriyle İmad'ın dükkanına baskın düzenledi.
TAHAMMÜLLERİ YOK
Ardından, dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için Filistinli adama para cezası kesildi.
Dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlandıklarını belirten Ebu Hatice,
"Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi: Yasak" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına asan Filistinliye para cezası kesildi
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti. Ebu Hatice, 'Nedenini sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi, 'Yasak' ifadelerini kullandı. Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.
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Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.
Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.