Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına asan Filistinliye para cezası kesildi

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti. Ebu Hatice, 'Nedenini sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi, 'Yasak' ifadelerini kullandı. Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.