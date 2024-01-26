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Dünya

Cumhurbaşkanı yardım çağrısında bulundu: Dört ülke Kolombiya'ya ekip gönderecek

Kolombiya'da ülke genelinde bir süredir devam eden orman yangınlarının hala kontrol altına alınamadığı bildirilirken Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nın yardım çağrısı sonrası .çok sayıda ülke harekete geçti. ABD, Şili, Kanada ve Peru, yangınlarla mücadelesine destek için Kolombiya'ya ekip gönderecek

07:19 - 26/01/2024 Cuma
AA
Kolombiya'da günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınamadı
Kolombiya'da günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınamadı

Kolombiya Hidrolojik ve Meteorolojik Araştırmalar Enstitüsü (Ideam) açıklamasında, ülkede son birkaç günde sıcaklık rekorlarına ulaşıldığını ve yangınların yeni yerlere sıçradığını belirtti.


Başta başkent Bogota olmak üzere Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı birçok kasabada orman yangınlarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, "977 kasabada alarm ilan edildi ayrıca bu kasabalardan 681'inde ise kırmızı alarm ilan edildi." ifadesine yer verildi.


Yağışların azlığına dikkat çekilen açıklamada, "Sıcaklıklar artıyor, yangın riski giderek daha fazla yerde kendini hissettiriyor ve muhtemeldir ki yeni yangın haberleri duymak zorunda kalabiliriz." uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, ülke basınında çıkan haberde, ABD, Şili, Kanada ve Peru'nun yangınlarla mücadelesine destek için Kolombiya'ya ekip göndereceği bilgisi paylaşıldı.


Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin çeşitli bölgelerinde bir süredir devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle dün "uluslararası yardım" talebinde bulunacaklarını duyurmuştu.


Bogota'nın ünlü turizm tepesi Monserrate, ziyaretçilere kapatılmıştı


Bogota Belediye Başkanı Fernando Carlos Galan da orman yangınları nedeniyle Monserrate tepesini tedbir amaçlı ziyaretçi girişine kapattıklarını kaydetmişti.




#Gustavo Petro
#Kolombiya
#Meteorolojik Araştırmalar Enstitüsü
#Orman Yangınları
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