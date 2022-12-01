Dünya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ argümanıyla soru yönelten İsveç devlet televizyonu muhabirine tepki gösterdi Yayını keselim
POLİTİKA AVRUPA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ argümanıyla soru yönelten İsveç devlet televizyonu muhabirine tepki gösterdi: Yayını keselim

İsveç devlet televizyonu SVT Nyheter kanalına röportaj veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, muhabirin FETÖ'cülerin ileri sürdüğü 'Türkiye suçlular için güvenli liman' argümanı üzerinden soru sorması üzerine tepki göstererek yayını kesmeleri istedi.

Abone Ol Google News
Emre Ün Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ argümanıyla soru yönelten İsveç devlet televizyonu muhabirine tepki gösterdi: Yayını keselim
İbrahim Kalın İsveç devlet televizyonu SVT röportajında kullanılan argümana tepki gösterdi

FETÖ'cülerin ortaya attığı ve muhalefetin sahip çıktığı 'Türkiye suçlular için güvenli liman' argümanı üzerinden soru sormaya kalkan İsveç devlet televizyonu SVT Nyheter kanalı muhabirine Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki göstererek yayını kesmelerini istedi.

'BURADA BİR GERÇEKLİK YOK'

Türkiye'yi suçlular için sığınak olarak göstermeye çalışan muhabire Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara sığınak sağladığını ve burada onları koruduğunu öne sürüyorsanız hiçbir dayanağınız yok. Eğer kastınız buysa, kesinlikle reddediyorum, aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede? Bir rapordan bahsediyorsunuz ve bunun arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil. Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla çok sıkı mücadele ediyoruz. Tutuklamalar ve el konulan uyuşturucularla ilgili istatistiklerde görülebilir. Birçoğu Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçakçılık yapmaya çalıştı, bunu durdurduk." ifadelerini kullandı.

'PKK VE FETÖ KONUŞMASI'

Muhabire tepki gösteren Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain kaçakçılığının ve mafya liderlerinin merkezi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir. Bu tür iddiaları sık sık duyuyoruz. Böyle şeylerle karalanmamıza izin vermeyiz. Bu dürüst gazetecilik değil. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz. Bunlar saçma sorular. Neyse devam etmek istemiyorum. Şunu durdurabilir misin?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan FETÖ argümanıyla soru yönelten İsveçli gazeteciye tepki: Yayını keselim
OYNAT 01:48
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan FETÖ argümanıyla soru yönelten İsveçli gazeteciye tepki: Yayını keselim
İsveç devlet televizyonu SVT Nyheter kanalına röportaj veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, muhabirin FETÖ'cülerin ileri sürdüğü 'Türkiye suçlular için güvenli liman' argümanı üzerinden soru sorması üzerine tepki göstererek yayını kesmeleri istedi.


Saiss 11 Atiba yedek

Saiss 11
Atiba yedek

Fas gruptan çıkmak için Kanada ile karşılaşıyor.
AYM son noktayı koydu

AYM son
noktayı koydu

Gizli ses kaydı delil sayılır mı?
Londrada taksicilik yapan Afrika vatandaşından Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler: Onu çok seviyorum o iyi ve şeffaf bir adam

İki kişi öldü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Akıllı telefonlar <br>tarih mi olacak?

Akıllı telefonlar
tarih mi olacak?

​Eski Apple çalışanları duyurdu: Alternatif cihaz geliyor.

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta.

​TİSK Başkanı Akkol: İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız.

24 yıllık binanın kolonları patladı.

TOKİ projesinde 3'üncü etap kuraları bugün başladı.

Tarihi proje Ağrı-Patnos yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.