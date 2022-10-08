Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Putin Batı'yla yeni anlaşma istiyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın, Putin'in Batı ile yeni bir anlaşma istediğini söyledi. CNN International'a konuşan Kalın, "Uzayan savaş sadece daha fazla çatışma ve ölüm yaratmayacak" dedi.

"YENİ BİR RUSYA VAR"

Rusya lideri Putin'in Batı ile yeni anlaşma yapmak istediğini belirten Kalın, "Anladığımız kadarıyla Putin batı ile yeni bir büyük pazarlık, yeni bir anlaşma yapmak istiyor. Bu kısmen Ukrayna ile ilgili. Ancak daha büyük bir bölümü, gerçekten Rusya ile Batı dünyası arasında yeni bir anlaşmayı içeriyor. Yeni bir Rusya var. Yeni bir dünya var. Yeni bir gerçeklik var ve yeni bir pazarlık istiyorlar. Bu elbette tüm küresel düzeni, liberal düzeni bir teste sokar” sözlerini kullandı.

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"NÜKLEER TEHDİT CİDDİYE ALINMALI"

Nükleer savaşa dikkat çeken Kalın, “ABD Başkanı’nın belirttiği gibi bazı çok tehlikeli adımlar yani Armageddon ve nükleer savaş. Bu savaştaki yüksek riskleri düşündüğünüzde bunlar imkansız değil. Uzayan savaş sadece daha fazla çatışma ve ölüm yaratmayacak. Aynı zamanda biliyorsunuz, enerji fiyatlarını, emtia fiyatlarını ve daha birçok şeyi etkileyecek. Bu nedenle tarafları yeniden müzakere masasına getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Şu anda hiçbir tarafın bunu yapmaya hazır olmadığını tamamen anlıyoruz. Çünkü ilhak daha yeni oldu ama yine de daha çok çalışmalıyız ve bizim batılı dostlarımıza da verdiğimiz mesaj bu. Onlar da bu savaşa bir son verme çabalarını desteklemeliler” dedi.