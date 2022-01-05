​Dağda 13 saat mahsur kaldı: Köpeği hayatını kurtardı

Grga Brkic, ülkenin Adriyatik kıyı şeridi boyunca uzanan Velebit sıradağlarında bir yokuştan aşağı inerken düşerek hareket edemez hale geldi.
Yolda olan diğer iki yürüyüşçü, köpeğe ve adama ulaşamayınca yardım çağırmak için geri döndü ve kurtarma ekipleriyle iletişime geçti.
Ancak hava şartlarından ötürü kurtarma operasyonu kolay olmadı. İlk müdahale ekibi, deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikteki Brkic'e ulaştığında, köpeğin etrafına kıvrıldığını ve onu ısıttığını gördü.
8 aylık Alaksa Kurdu olan Kuzey isimli köpek, 13 saat boyunca sahibinin yanından ayrılmadı.
Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi, kahraman köpeğin bir sedyede uzanırken yürüyüşçünün üzerinde yatan bir fotoğrafını, "İnsan ve köpek arasındaki dostluk ve sevginin sınırı yoktur" yazısıyla birlikte paylaştı.
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Kabaca İlkokulu’nda soğuk havada yürekleri ısıtan bir olay gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gece eksi 7 dereceye kadar düşen soğuk havada üşüyen kedi, çareyi okula sığınmakta buldu. Kabaca İlköğretim Okulu öğrencilerinden 9 yaşındaki Hatice Taşkır, üşüyen kediyi sınıfa aldı. Öğretmenleri başta olmak üzere öğrenciler, büyük bir ilgi ve şefkatle yaklaştıkları kediye “Tekir’’ ismini vererek aralarına kabul ettiler.
Sultanhisar Kabaca İlköğretim Okulu’nun ilgi odağı haline gelen Tekir’i, bir bebek gibi besleyen ve yanlarından ayırmayan çocuklara öğretmenleri de destek oldu. Okulda eğitim gören çocuklara hemen alışan Tekir, yanlarından hiç ayrılmıyor. Öğrencilerle beraber derse giriyor, oyun oynuyor, uykusu geldiğinde sıcacık sobanın dibinde uyuyor.
Tekir’i her okul çıkışı evine götüren ve her sabah derse getiren 4-A sınıfı öğrencisi Hatice Taşkır, kedilerinin sobanın yanında ve sıra üzerinde uyuduğunu, ders boyunca da sınıftan dışarı çıkmadığı gibi teneffüslerde de kendileri ile dışarıda gezdiğini ifade ederek arkadaşları ile birlikte onu çok sevdiklerini söyledi.
\"Artık o da öğrenci oldu\"<br>İlginç olayı anlatan Kabaca İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Hatice Taşkır, “Soğuk bir günde sıradayken kedi benim yanıma geldi, beni çok sevdi. Artık o da öğrenci oldu, benimle okula gidip geliyor. Tekir’in gelmesi çok güzel oldu, biz onu çok seviyoruz. Öğretmenim, Hayat Bilgisi dersinde hayvan sevgisi konusunu anlatmıştı, Tekir de tam üzerine geldi. Hep birlikte biz onun adını Tekir koyduk. Çoğu zaman sobanın yanında uyuyor, karnını doyuruyoruz. Bizim yanımızdan hiç ayrılmıyor. Hayvanlar bizim en büyük dostumuz. Onları sevelim, koruyalım” dedi.
Öğrencilerden Kaan Kam ise, “Tekir kedimiz, Hatice arkadaşımızın yanına oturuyor ve Hatice arkadaşımızı çok seviyor. Ara sıra sobanın yanında uyuyor ve derslere bizimle birlikte katılıyor. Hiç yaramazlık yapmıyor. Biz Tekir’i çok seviyoruz, Tekir de bizi çok seviyor” dedi.<br>Öğrencilerden Amine Yılmaz da, “Hayvanlar en büyük dostumuz, onları çok seviyoruz. Soğuk yerlerde hayvanlarımız üşüyor. Onlara bir kap su ve bir kap yemek vermemiz lazım” diye konuştu.
“Yaparak, yaşatarak hayvan sevgisini vermeye çalışıyoruz”<br>Öğrencilerin hayvan sevgisini büyük bir mutlulukla karşılayan öğretmenleri Ahmet Tokkaya da, “Hayvan sevgisi, bir çocuğun okulda kazanabileceği davranışlardan birisi. Günümüzde bazı kötü örnekler görüyoruz. Biz bu ön yargıyı kırmak için, hayvanlara gereği kadar güzel davranabilmek için okulda yaparak, yaşatarak hayvan sevgisi vermeye çalışıyoruz.
Bu konuda da geçen gün yaşadığımız bir olay bizi daha da isteklendirdi. Hatice öğrencimizle beraber soğuk bir günde okulumuza gelen bir kedimiz hepimizin bir arkadaşı oldu, sınıfımızın bir üyesi oldu. Bizle beraber ders işliyor, okulda besliyoruz. Çocuklar çok hoşlandılar, çok seviyorlar. Yaparak, yaşayarak hayvan sevgisi nasıl kazandırılır, bunu gösteriyoruz çocuklarımıza. Güzel de bir örnek teşkil etti. Onlar bizim dilsiz dostlarımız, onlarla hayat daha güzel. Hayvanlar bizim bir arkadaşımız, dostumuz. Çocuklar da bunu kavradığı takdirde dünya daha güzel olacak\" dedi.
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Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir okulda çocuklarla birlikte sınıfa giren kedi, öğrencilerin maskotu oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk havada çocukların şefkatli ellerine sığınan kedi, çocuklarla derse girip teneffüse çıkıyor, yoklamaya katılıyor, neredeyse bir dakika bile öğrencilerden ayrı kalmıyor.
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Aydın'da sokak ve barınak hayvanlarını kurtarma ve yuvalandırma çalışmaları yapan, şu ana kadar 200'ün üzerinde sokak hayvanını sahiplendiren ‘Patistoryy’ adlı gönüllülerin oluşturduğu ekip, barınakta Terrier cinsi köpek buldu.
İleri derecede uyuz ve kan paraziti hastalıkları bulunan köpek, tedavisi yapıldıktan sonra İstanbul'da aileye sahiplendirildi.
Barınaktan alındığı hali ve sahiplendirildikten sonraki hali arasında büyük değişim olan ve 'Gofret' adı verilen köpek, son dönemde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla sokak ve barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesine yönelik yeni akımın öncüsü oldu.
'BAKABİLECEĞİMİZE İKNA ETTİK VE GOFRET'İ ALDIK'<br><br>Köpeği 1,5 yıl önce sahiplenen, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Medya ve Basın Müdürü Serkan Tahmaz, oğlu Mehmet Tahmaz (12) için istediklerini belirterek, \"Ama pet shop’lardan satın alınıp, canı sıkıldıktan sonra dışarı bırakanları çok gördük. Aynı zamanda sokaktaki hayvanları da besliyorduk. Oğlumla doğaya çıkmayı da çok seviyoruz, doğaya çıkarken köpekleri beslemek için yanımıza mutlaka yiyecek alıyoruz. Köpeklerin o durumunu görünce de bir köpek sahiplenmek istedik. Sosyal medyada araştırdık ve Aydın'daki ‘Patistoryy’ adlı grubu bulduk. Bize ‘Gofret'ten bahsettiler, fotoğraflarını gösterdiler, onları ikna etmemiz çok zor oldu. Bakabileceğimize ikna ettik ve sonrasında ‘Gofret'i aldık\" dedi.
'HAYATIMIZA BÜYÜK RENK GETİRDİ'<br><br>‘Gofret'in kendilerine gelmeden önce hastalıkları olduğunu, Aydın'daki gönüllüler tarafından tedavilerinin tümü yaptırıldıktan sonra kendilerine gönderildiğini anlatan Tahmaz, “Bize geldiğinde zayıftı ve 3 ay hiç havlamadı. Hastalıktan ses telleri zarar gördü sandık. Oysa sokaklarda yaşadıkları ve hastalıkları gibi korkulardan kaynaklandığını belirledik. 3 ay sonra bir gün kapıya sipariş gelmişti. Siparişi getirene havlayıp evden çıkarmaya çalıştı. Bu konuda bilgisi olanlara sorduk. 3 ay sonra evi ve bizi sahiplenmiş. Şimdi her akşam eve gittiğimde 2 kat aşağı kadar inip, kapıda kucağıma atlayıp beni karşılıyor. Öyle sevecen ki hayatımıza büyük renk getirdi. Şu an evin kesinlikle en çok sevilen bireyi. Hiçbir sorunu yok ve sevginin değerini çok iyi biliyor\" diye konuştu.
Pet shop’lar, sokaklar ile barınaklarda çok sayıda sahipsiz ve çok zor durumda sokak hayvanı olduğuna değinen Serkan Tahmaz, köpek isteyenlere özellikle sokaklardan ve barınaklardan sahiplenmeleri çağrısında bulundu.<br>
'IRK AYRIMI YAPMAYIN' ÇAĞRISI<br><br>‘Gofret'i 2 yıl önce Aydın'daki barınakta ölmek üzereyken bulduklarını ve tüm tedavilerini veteriner hekim Mehmet Çağrı Çağlar'ın desteğiyle yaptırdıklarını anlatan, sokak hayvanları koruma gönüllüsü Özlem Yalçınkaya Özhan da “İyileştirdikten sonra da sahiplendirdik. Ekip olarak hasta köpekleri, tedavilerini yaptırdıktan sonra sahiplendiriyoruz. 10 yıldır gönüllü olarak çok sayıda sahiplendirme yaptık. Bir gönüllü olarak bir hayvanı tedavi ettirebilir, iyileştirebilirim ama asıl köpeği kurtaran, onlara yuvasını açan kişilerdir. Yuvalandıramamış olsaydık tekrar barınak, orman veya sokakta yine aynı şekle gelebilecekti. Gerçekten hayatını kurtaran Serkan bey ve ailesi, onlara çok teşekkür ediyorum\" dedi.
Barınaklar ve sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili hem gönüllülerin artması hem de insanların daha bilinçli olması gerektiğini belirten Yalçınkaya Özhan, devlet, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin, gönüllülerle daha çok iş birliği yaparak barınakların şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Yuvalandırmalarda insanların çok fazla cins köpek peşinde olduğunu da anlatan Özhan, “Aslında tüm ırklara yuvalarımızı açmalıyız ve kısırlaştırmaların yaygınlaştırılması lazım. Hangi ırk, yaş, diye ayrım yapılmamalı\" diye konuştu.<br>
'Gofret' ölmek üzereyken bulundu, 'sahiplendirme akımı'nın öncüsü oldu
Film gibi öykü: Ölmek üzereyken bulunmuştu, değişimi duygulandırdı
Aydın'da barınakta ileri derecede uyuz ve kan paraziti hastalıklarıyla ölmek üzereyken bulunarak, tedavi ettirilip, İstanbul'da aileye sahiplendirilen 'Gofret' adlı köpeğin önceki ve sonraki haline ilişkin fotoğrafları, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik yeni akıma dönüştü.