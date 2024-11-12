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Dağıstan ile spor ileriye taşınacak

Dağıstan ile spor ileriye taşınacak

13:0412/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Başkent Mahaçkale’de düzenlenen foruma, Türkiye'den katılım oldu.
Başkent Mahaçkale’de düzenlenen foruma, Türkiye'den katılım oldu.

Dağıstan'ın kurtuluşunun 25. yılı münasebetiyle Başkent Mahaçkale’de, dostluk, iyi komşuluk ve kültürler arası diyalog temalarını içeren bir forum düzenlendi.

Dağıstan'ın kurtuluşunun 25. yılı dolayısıyla Başkent Mahaçkale’de düzenlenen foruma başta Türkiye, ırak Azerbaycan Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere resmi davetli olarak birçok ülkeden katılım oldu.


Açılış konuşmasını Dağıstan Cumhurbaşkanı Sergei Melikov gerçekleştirdi. Türkiye'den foruma katılanlar arasında Türkiye Kaykay Federasyonu Asbaşkanı Osman Beyazıtoğlu da yer aldı.


Beyazıtoğlu, Dağıstan Cumhuriyeti Spor Bakanı Sacid Sacidov'la görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmede Rusya ile Türkiye arasında ki gelişmeler başta olmak üzere spor alanında da iş birliğinin aynı şekilde gerçekleşmesi ve daha ileriye taşınması için ikili mutakabata vardı.


#Dağıstan
#Sergei Melikov
#Türkiye

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