Dağıstan ile spor ileriye taşınacak

Dağıstan'ın kurtuluşunun 25. yılı dolayısıyla Başkent Mahaçkale’de düzenlenen foruma başta Türkiye, ırak Azerbaycan Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere resmi davetli olarak birçok ülkeden katılım oldu.

Beyazıtoğlu, Dağıstan Cumhuriyeti Spor Bakanı Sacid Sacidov'la görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmede Rusya ile Türkiye arasında ki gelişmeler başta olmak üzere spor alanında da iş birliğinin aynı şekilde gerçekleşmesi ve daha ileriye taşınması için ikili mutakabata vardı.