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ASYA

Dağlık Karabağ’da operasyon tamamlandı: Gözlem noktaları kuruldu

Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırılması tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ateşkes, ‘güney’ sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktasında, ‘kuzey’ sorumluluk bölgesinde de 9 gözlem noktasında barış gücü birimleri tarafından kontrol ediliyor. Laçin koridorunda 7 geçici gözlem noktası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Gözlem noktaları kuruluyor.
Gözlem noktaları kuruluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

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OPERASYON TAMAMLANDI

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin yerleştirilmesi konusunda bilgi verdi. Ateşkesin tüm temas hattında tamamen sağlandığını kaydeden Konaşenkov, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının konuşlandırılmasına yönelik operasyonun tamamlandığını belirtti.

Rus askerlerinin 24 saat bölgedeki durumu gözlemlediğini aktaran Konaşenkov, “Ateşkes, ‘güney’ sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktasında, ‘kuzey’ sorumluluk bölgesinde de 9 gözlem noktasında barış gücü birimleri tarafından kontrol ediliyor. Laçin koridorunda 7 geçici gözlem noktası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, 10 Kasım’dan bu yana Rusya’dan toplam 140 uçak seferi yapılarak Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin ve askeri araçlarının getirildiğini sözlerine ekledi.

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