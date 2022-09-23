Danimarka iklim krizi için tazminat ödeyen ilk zengin ülke olacak

Danimarka, iklim değişikliğinden etkilenen yoksul ülkelere “zarar ve kayıp tazminatı” ödeyeceğini açıkladı.

Bu amaçla 13 milyon dolar ödeme yapacağını duyuran Danimarka, gelişmiş ülkeler arasında “iklim değişikliği kaynaklı zarar ve kayıplar” için az gelişmiş ülkelere maddi destek verecek ilk ülke olacak. Kararın bazı Afrika ülkelerinin iklim krizi nedeniyle gelişmiş ülkeleri protesto ettiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Geçen yıl da İskoçya benzer bir kararla iklim değişikliğinin verdiği zararın telafisi için 2 milyon dolar ödemeyi önermişti.

E3G isimli iklim örgütünden Carolina Cecilio, Danimarka'nın adımının çok önemli olduğunu ve diğer ülkelerin de bunu takip etmesini umduğunu söyledi. Jamaika Ekonomik Kalkınma Bakanı Matthew Samuda da, “Gelişmiş bir ülkenin bu konuda adım atması mutluluk verici. Bunun diğer ülkelerin de önünü açmasını umuyoruz. 13 milyon dolar yaşadığımız yıkımı karşılamaya yetmez” dedi.

REKLAM

Öte yandan zengin ülkelerin büyük bölümü, artan çağrılara rağmen iklim kriziyle ilgili bir finansal taahhüdün yasal sorumluluk anlamına geleceği endişesiyle bu konuda adım atmaktan kaçınıyor.

FOTOĞRAF 4 Yale Üniversitesi'nde Wake Smith tarafından yürütülen yeni çalışmada araştırmacılar, uçaklardan atmosfere püskürtülen aerosol parçacıklarının güneş ışığını kısmen engelleyerek buz kaybını tersine çevirebileceğini ve sonuç olarak buz kutuplarını soğutabileceğini öne sürdü. Bilim insanları bunun, buzların erimesini yavaşlatarak deniz seviyelerinin yükselmesi sorununu yönetmeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Söz konusu konsepte stratosferik aerosol enjeksiyonu (SAI) deniyor ve yılda 10 milyar sterline (yaklaşık 210 milyar TL) mal olmasına karşın araştırmacılar bunun iklim kriziyle mücadele için diğer yöntemlerden daha az maliyetli olacağını söylüyor. Environmental Research Communications'da yayımlanan plana göre, bunu başarmak için yılda yaklaşık 175 bin uçuş yapılması ve atmosfere milyonlarca ton karbondioksit salınması gerekiyor. Fakat çalışmayı yöneten Smith, planın iklim krizinin nedenini değil sadece bir belirtisini iyileştireceği uyarısını yaptı: Bu aspirin, penisilin değil. Karbonsuzlaştırmanın yerini tutmaz.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre çalışma, mikroskobik aerosolleri taşıyan çok sayıda uçuştan atmosfere salınacak sera gazlarının sayısı nedeniyle tartışmalı olarak değerlendiriliyor.

Ancak plan, Sky News'e iklim krizinin kritik bir noktada olduğunu ve radikal adımlar atılması gerektiğini söyleyen eski bir hükümet baş bilimcisi ve Cambridge Üniversitesi İklim Onarım Merkezi'nin (CCR) kurucusu Sör David King tarafından destekleniyor. \"Buradaki fikir, sera gazı salımlarını derinlemesine ve hızla azaltırken zaman kazanmak...Bu çok önemli. Eğer mevcut oranda salım yapmaya devam edersek, yandık demektir.\"

Bilim insanlarından iklim krizi çözümü: Kutupları yeniden dondurmak Bilim insanları, kuzey ve güney kutuplarının yeniden dondurulmasının iklim krizini yönetmenin bir yolu olabileceğini iddia etti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder