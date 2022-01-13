Dünya Danimarka riskli gruplara Kovid-19 aşısının dördüncü dozunu uygulayacak
AVRUPA

Danimarka riskli gruplara Kovid-19 aşısının dördüncü dozunu uygulayacak

Dünyada artan virüs vakaları ülkeleri yeni tedbirler almaya devam ettiriyor. Bu kapsamda Danimarka, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle ülkedeki riskli gruplara dördüncü koronavirüs aşısı uygulamaya başlayacak.

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Haber Merkezi AA
Danimarka riskli gruplara Kovid-19 aşısının dördüncü dozunu uygulayacak
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Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler gibi "en savunmasız gruplara" Kovid-19'un dördüncü doz aşısını uygulayacağını söyledi.

Heunicke, dördüncü doz aşının 5,8 milyon nüfuslu ülkede ne zaman başlayacağını belirtmezken, Omicron varyantının Delta varyantından daha az tehlikeli görünse de tamamen zararsız olmadığını kaydetti.

Danimarka 16 Ocak'tan itibaren sinemaları, eğlence parkları, müzeleri ve tiyatroları yeniden açacak.

Açık ve kapalı spor müsabakalarında da sınırlı sayıda seyirciye izin verilecek.

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