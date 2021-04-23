Danimarka'da kuş gribi tespit edilen çiftlikteki 19 bin kaz ve ördek itlaf ediliyor Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi tespit edildi: 19 bin kaz ve ördek itlaf ediliyor Danimarka'da bir çiftlikteki hayvanlarda kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edildi. Virüsün tespit edilmesinin ardından çiftlikteki 19 bin kaz ve ördeğin itlaf edilmeye başlandığı açıklandı.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 08:43 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 08:48 AA