Danimarka’da özgürlük: Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları belirtilen üç kişi Kopenhag polisi tarafından tutuklandı.
"Devlet büyüklerine karşı suç işledir" suçlaması
30, 32 ve 34 yaşlarındaki zanlılar, "devlet büyüklerine karşı suç işleme" suçlamasıyla yargılanacak. Zanlılar, Başbakan'a karşı ciddi tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 19 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.
- 23 Ocak’taki gösteride, Başbakan Mette Frederiksen’i temsil eden ve sokak lambası direğine asılan bir maketin boynuna, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine vizonların itlaf edilmesine atıfta bulunularak "o da itlaf edilmeli ve edilecek" yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.