Dünya Danimarkada özgürlük Başbakan Frederiksenin maketini yakan 3 kişi tutuklandı
AVRUPA

Danimarka’da özgürlük: Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka'da Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride, Başbakan Mette Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı. 30'lu yaşlardaki zanlılar, "devlet büyüklerine karşı suç işleme" suçlamasıyla yargılanacak.

Haber Merkezi AA
Mette Frederiksen’i temsil eden maketin boynuna &quot;o da itlaf edilmeli ve edilecek&quot; yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.
Mette Frederiksen’i temsil eden maketin boynuna "o da itlaf edilmeli ve edilecek" yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.

Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları belirtilen üç kişi Kopenhag polisi tarafından tutuklandı.

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"Devlet büyüklerine karşı suç işledir" suçlaması

30, 32 ve 34 yaşlarındaki zanlılar, "devlet büyüklerine karşı suç işleme" suçlamasıyla yargılanacak. Zanlılar, Başbakan'a karşı ciddi tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 19 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.

Başbakan Mette Frederiksen
  • 23 Ocak’taki gösteride, Başbakan Mette Frederiksen’i temsil eden ve sokak lambası direğine asılan bir maketin boynuna, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine vizonların itlaf edilmesine atıfta bulunularak "o da itlaf edilmeli ve edilecek" yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü: 35 gözaltı
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.

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