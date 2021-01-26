Danimarka’da özgürlük: Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta bankaya yatırılmak üzere poşet içerine konulan ve sonrasında düşürülen 50 bin lira, temizlik işçisi tarafından sahibine ulaştırıldı. Paranın sahibi Vedat Gölcü ise temizlik işçisinin ailesi ve akrabalarına bir yıllık ücretsiz seyahat hediye etmek istediğini belirterek, "Bizler para bulunca duygulandık. Banka borçlarımız vardı. Arkadaşımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.