Dünya Danimarkadan koronavirüs kararı Karantina uygulaması kaldırıldı
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Danimarka'dan koronavirüs kararı: Karantina uygulaması kaldırıldı

Danimarka Sağlık Kurumu,COVID-19'un artık diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında özel bir durum arz etmediğini, pozitif COVID-19 testinden sonra karantinanın artık zorunlu olmadığını açıkladı. Kurum, insanlara, virüs ve grip belirtileri varsa, bunu yaymamaları için evde kalmalarını önerdi. Sağlık Kurumu Başkanvekili Line Raahauge Hvass, "Hem toplumda hem de sağlık hizmetlerinde COVID-19'la mücadele kapsamında normal şartlara doğru daha fazla adım atabiliriz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Danimarkadan koronavirüs kararı: Karantina uygulaması kaldırıldı
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Danimarka Sağlık Kurumu,COVID-19'un artık diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında özel bir durum arz etmediğini, pozitif COVID-19 testinden sonra karantinanın artık zorunlu olmadığını açıkladı.

Kurum, insanlara, virüs ve grip belirtileri varsa, bunu yaymamaları için evde kalmalarını önerdi.

Sağlık Kurumu Başkanvekili Line Raahauge Hvass, "Hem toplumda hem de sağlık hizmetlerinde COVID-19'la mücadele kapsamında normal şartlara doğru daha fazla adım atabiliriz." dedi.

"İnsanlar COVID-19, grip veya solunum enfeksiyonu fark etmeksizin evde kalmalı"

"Solunumla alakalı tüm enfeksiyon türlerini engellemek çok önemli çünkü grip, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için ciddi olabilir." diyen Hvass, böyle bir durumun meydana gelmesi halinde sağlık hizmetlerinin zorlaşabileceğine dikkati çekti.

Hvass, "İnsanlar hastaysa, COVID-19, grip veya solunum enfeksiyonu fark etmeksizin evde kalmaları gerek." ifadesini kullandı.

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