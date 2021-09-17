​Darbeci generale güvenleri tam

ABD Başkanı Joe Biden, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin Donald Trump’ın son döneminde emir komuta zincirini bozan ve dolaylı darbe diye nitelenen, Çinli mevkidaşı Li Zuocheng ile gizli görüşmeler yaptığı ve Trump’a karşı teminat verdiği iddialarına ilişkin, “General Milley’ye güvenim tamdır” yorumunu yaptı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Sözcü Jen Psaki, “Biden, kendi döneminde yaklaşık 8 aydır Genelkurmay Başkanlığı yapan Milley’yi biliyor, birçok uluslararası meselede yan yana çalıştılar. Başkan Biden’ın Milley’nin liderliğine, vatanseverliğine ve anayasaya sadakatine güveni tamdır” yorumunu yaptı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de yine Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Milley’ye güveninin tam olduğunu söyledi.

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TRUMP’TAN VATANA İHANET TEPKİSİ

Öte yandan Newsmax’e konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump’tan iddialara sert tepki geldi. Trump, “Eğer bu iddialar doğruysa -ki Milley’nin Çin’i arayıp bunları yaptığına inanmak zor- bu davranış vatana ihanete kadar gidebilir” dedi. Çin’in ticaret savaşları ve koronavirüs salgını konusunda o dönemde sinirli olduğunu kabul eden Trump, “Ancak Çin’e saldırmayı düşündüğümü iddia etmek çok saçma. Bence Milley, Afganistan’dan çıkarkenki beceriksizliğinden böyle kurtulmayı düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Çekilmeyi erteleme teklifini reddetmiş

ABD’li gazeteci Bob Woodward ve muhabir Robert Costa’nın beraber kaleme aldığı Peril (Tehlike) isimli kitaba göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, mart ayında Başkan Joe Biden’ı Afganistan’dan çekilmeyi erteleme konusunda ikna etmeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Blinken, Afganistan’da savaşan iki taraf arasında siyasi bir çözüm getirip getiremeyeceğini görmek için ABD birliklerinin ülkedeki görevini bir süre uzatmayı önerdi. Söz konusu kitaba göre, mart ayında Savunma Bakanı Lloyd Austin de, ABD’nin, Afgan müzakereciler üzerinde baskı kurmasını sağlamak için üç veya dört aşamada geri çekilmesine yönelik yeni bir teklif sundu. Ancak Biden, Afganistan’daki savaşta süresiz olarak boğulma korkusuyla bu önerileri reddetti. Biden’ın alelacele Afganistan çekilme kararı Kabil’deki yönetimin Taliban karşısında hızla çökmesine ve insani krizin oluşmasına zemin hazırlamasıyla eleştiriliyordu.