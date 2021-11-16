Darbeci Hafter Libya'da başkanlık seçimleri için adaylığını koydu

Libya'da 41 yıllık Muammer Kaddafi yönetiminin NATO destekli isyanla devrilmesi sonrasında patlak veren iç savaş sırasında doğu güçlerini komuta eden General Halife Hafter, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Hafter, televizyondan yayınlanan konuşmasında başkan adayı olacağını ilan ederken, "Ülkemizin içine gömüldüğü ağır krizden çıkmanın tek yolu seçimlerdir" dedi.
BİNGAZİ'DE RESMEN BAŞVURUDA BULUNACAK
Seçimde aday olabilmek için eylül ayında askeri görevlerini üç aylığına yardımcısına devretme kararı alan Hafter'in, bugün Bingazi'deki seçim merkezine giderek resmen adaylık başvurusunda bulunması bekleniyor.
İç savaşta doğu güçlerini temsil eden Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı olarak sivillere yönelik insanlık suçlarıyla itham edilen ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olan Hafter'in adaylığının tartışma yaratması bekleniyor.