Darbeci Hafter Trablus’ta askeri okula saldırdı: 30 öğrenci katledildi

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İBB'nin İSPARK zamları yürürlüğe girdi

İBB yönetiminin Aralık'ta aldığı Avrupa ve Anadolu yakalarındaki İSPARK'lar için ayrı ayrı zam kararları resmen yürürlüğe girdi. İBB Meclis toplantısında belirlenene yeni tarifelere göre en az yüzde 15 oranında zam yapıldı.