Dünya Darbeci Hafter Trablusta askeri okula saldırdı 30 öğrenci katledildi
AFRİKA

Darbeci Hafter Trablus’ta askeri okula saldırdı: 30 öğrenci katledildi

Libya Sağlık Bakanlığı, Hafter güçlerine destek veren yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus’un güneyindeki El-Hadaba bölgesinde bir askeri okula düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Hayatını kaybedenlerin çoğunun okulda eğitim gören öğrenciler olduğunu aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun okulda eğitim gören öğrenciler olduğunu aktarıldı.

Libya’nın başkenti Trablus’ta Hafter’e destek veren yabancı savaş uçakları tarafından bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Yabancı savaş uçaklarıyla vuruldu.

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  • Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin çoğunun okulda eğitim gören öğrenciler olduğunu aktardı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, askeri okula düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Çoğunluğu öğrenci 30 kişi yaşamını yitirdi.

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Saldırının ardından Trablus’ta sokağa çıkan halk, Şehitler Meydanında toplanarak Hafter’e destek veren ülkelere tepki gösterdi. Çok sayıda kişi slogan atarak Hafter’in bir savaş suçlusu olduğunu vurguladı.

Askeriyenin girişi kanlar içinde kaldı.

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