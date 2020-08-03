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Dünya Darbeci Hafterden komik gösteri Bir avuç askerle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğanı tehdit etti
AFRİKA

Darbeci Hafter'den komik gösteri: Bir avuç askerle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter, ziyaret ettiği birlikte aklınca Türkiye'ye tehditler savurdu. Yanına aldığı bir avuç asker ve 3-5 tank ile boyunu aşan cümleler sarf eden batı kuklası, "İkinci Türk işgalini kabul etmeyeceğiz ve asla merhamet göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Halife Hafter, ziyaret ettiği birlikte Türkiye'ye tehditler savurdu.
Halife Hafter, ziyaret ettiği birlikte Türkiye'ye tehditler savurdu.

Darbeci Hafter'in başında bulunduğu sözde Libya Ulusal Ordusu (LNA) isimli grubun sözcüsü Ahmed el Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.

"MERHAMET GÖSTERMEYECEĞİZ"

  • Hafter'in Tarık Bin Ziyad birliğini ziyaret ettiği görüntülerde, "Erdoğan'a söylüyoruz, atalarınızın mirasını kurşuna çevirdik. Hiçbir Türk'ün bu kahramanların önünde yürüdüğünü görmek istemiyorum. (Türk askerlerine) Merhamet yok, çünkü hak etmiyorlar. Erdoğan Libya'ya atalarının mirasını aramaya geldi" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

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Libya topraklarındaki Türklerle kendi güçlerinin karşılaşacağını söyleyen darbeci komutan, Libya'da 300 yıl kalan Türklerin "yağmacı ve katil" olarak görüldüğünü savundu.


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İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolarla 'Türkiye neden Libya'da?' sorusunun cevabı detaylarıyla anlatıldı. 4 bölümden oluşan 'Türkiye neden Libya'da?' başlıklı video dizisinde, 'Yıllardır süren otorite boşluğu sömürgeci Batılı devletlerin çıkarlarıyla birleşince Libya, şiddet sarmalının içinde ayakta kalmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler'in destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti Libya'nın tek meşru hükümetidir' sözlerine yer verildi.

Hafter yine rezil oldu: Ateşledikleri füze neredeyse kendilerini vuruyordu
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Libya'nın doğusunda gövde gösterisi yaparak Sovyet yapımı gemisavar füzesini karadan ateşlemeye çalışan Hafter militanları rezil oldu. Test başarısızlıkla sonuçlanırken, yayınlanan görüntülerde Hafter militanlarının kıl payı kurtulduğu görüldü.


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