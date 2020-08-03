Darbeci Hafter'den komik gösteri: Bir avuç askerle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter, ziyaret ettiği birlikte aklınca Türkiye'ye tehditler savurdu. Yanına aldığı bir avuç asker ve 3-5 tank ile boyunu aşan cümleler sarf eden batı kuklası, "İkinci Türk işgalini kabul etmeyeceğiz ve asla merhamet göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2020, 12:57 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2020, 13:15 Diğer