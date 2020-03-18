Dünya Darbeci Hafterden Trablusa roketli saldırı 3 çocuk hayatını kaybetti
AFRİKA

Darbeci Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda bir kadın ve üç çocuk hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen havan topu mermileri de 3 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda üç çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin roket saldırısında Nesrin bin Hamid adında bir kadının ve üç çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

  • Açıklamada, Trablus’un Bab bin Gaşir bölgesine düşen roketin Nesrin bin Hamid yönetimindeki otomobile isabet ettiği, araçtaki kızı ve yeğeninin de yaralandığı aktarıldı.

Başkent Trablus'un güneyinde sabahtan bu yana UMH birlikleri ile Hafter milisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Akşam saatlerinde Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen havan topu mermileri de 3 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

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