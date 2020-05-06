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Dünya Darbeci Haftere destek veren Rus paralı askerleri BM raporlarına yansıdı
AFRİKA

Darbeci Hafter'e destek veren Rus paralı askerleri BM raporlarına yansıdı

Rus güvenlik şirketi Wagner çalışanı ajanların, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'i desteklemek için büyük çaba içinde olduğu tespitinin Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD merkezli Bloomberg'in, ulaştığı BM uzmanlar raporuna dayandırarak hazırladığı habere göre, Kremlin'e yakın Rus güvenlik şirketi Wagner'in elemanları, Libya'daki Hafter'e destek faaliyetlerine devam ediyor.

  • Habere göre, Wagner'e bağlı 800 ila 1200 arasında Rus paralı asker 2018'den bu yana ülkede aktif bir şekilde cephe hattında faaliyet yürütürken, bunlardan 39'u keskin nişancı olarak görev alıyor.

Ülkedeki Rus unsurların, teknik destek ve saha operasyonlarına doğrudan katılım gibi yollarla darbeci Hafter'e destek sağladığı belirtiliyor.

Öte yandan, Wagner şirketiyle ilişkili bir kuruluşun Libya'da Hafter lehine kamuoyu oluşturmak için "gelişmiş ve kapsamlı bir sosyal medya kampanyası" yürüttüğü belirtilen raporda, BM uzmanlarına göre Libya'ya yönelik silah ambargosu çerçevesinde "psikolojik harekatların" da ihlal sayılabileceği aktarıldı.

Ayrıca, Şam merkezli Cham Wings Havayollarının, Hafter saflarında savaşa katılmaları için 2 bin civarında Suriyeli savaşçıyı Libya'ya taşıdığının da raporda yer aldığı paylaşıldı.

Raporda ayrıca Rusya-Hafter ilişkilerinin gergin olduğu belirtilirken "Moskova, Hafter'in isteklerinin çoğunu yerine getirdiği, Hafter'in, Wagner'in hareket alanını kısıtlamaya ve karar alma süreçlerinin dışında tutmaya çalıştığı" kaydedildi.

Rusya'nın Kırım’ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara verdiği destekle adı sıkça duyulan Wagner, Suriye, Ukrayna ve Afrika ülkelerindeki paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip hükümete karşı bir yıldan uzun süredir başkent Trablus ve çevresinde saldırılarına devam eden darbeci Hafter saflarında, Rus paralı askerlerin yanı sıra Sudan’dan getirilen 'Cancavid' milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

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