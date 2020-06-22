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Dünya Darbeci Hafterin Sözcüsü Mismari Libya hükümeti Mısırdaki piramitlere adlarını yazmak istiyor
AFRİKA

Darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari: Libya hükümeti Mısır'daki piramitlere adlarını yazmak istiyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Sözcüsü Mismari, "Libya Başbakanı Serrac'a bağlı güçler 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız' diyorlar. Her gün, 'Sina geleceğiz, piramitler geleceğiz.' 'Piramitlere adımızı yazacağız.' diyorlar" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Darbeci Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari.
Darbeci Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari.

Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Trablus ve Misrata kentlerindeki meşru Libya hükümetini ve onlara bağlı güçleri "aşırıcı tekfirci ve terörist topluluk" olarak nitelendirdi.

  • "Mesajlarınız Mısır'a ulaştı, piramitlere, Sina'ya ve Kahire'ye ulaşmak istiyorsunuz. Mısır'daki piramitlere adınızı yazmak istiyorsunuz" diyen Mismari, şunları kaydetti:

"Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' diyorlar. Her gün, 'Sina geleceğiz, piramitler geleceğiz.' 'Piramitlere adımızı yazacağız' diyorlar."


Açıklamalarında kullandığı tartışmalı ifadeler dolayısıyla tanınan Mismari'nin bu sözleri de sosyal medyada alay konusu oldu.

Mismari'nin sözlerini espri malzemesi yapan sosyal medya kullanıcıları, Kahire'nin batısındaki Giza piramitlerinin fotoğrafları üzerine "Öfke Volkanı" ve Libya kentlerinin adlarını yazdı.

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