Dünya Darbecilerden geri adım
AFRİKA

Sudan’dademokrasimücadelesikazandı

Darbecilerden geri adım

Sudan’da geçen hafta demokrasi nöbeti tutan eylemcilere yönelik, 118 kişinin hayatını kaybettiği katliam sonrası başlayan sivil itaatsizlik eylemleri darbe yönetimine geri adım attırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sudan’dademokrasimücadelesikazandı
Sudan’dademokrasimücadelesikazandı

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında geçiş konseyinin kurulmasına ilişkin müzakerelere yeniden başlanacağı belirtildi. Varılan mutabakata göre, iki taraf da müzakerelerin durması öncesinde sivil yönetime geçiş konusunda varılan uzlaşı maddelerini koruyacak.

GREV BAŞARILI OLDU

Öte yandan, iyi niyet göstergesi olarak siyasi tutuklular da serbest kalacak. Sudan’da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum ÖDBG, önceki gün sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını bildirmişti. ÖDBG’den yapılan yazılı açıklamada, 3 günlük grevin oldukça başarılı olduğu savunularak, bu geceden itibaren ikinci bir duyuruya kadar sivil itaatsizlik ve grev uygulamasının askıya alındığı belirtilmişti.

Elde ettikleri başarının yönetimin sivillere devredileceğinin “açık bir işareti” olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu benzeri görülmemiş sivil ittifak, askeri konseye, Sudan halkının gücü ve kudreti hakkında açık bir mesaj olmuştur” ifadelerine yer verildi.

İsrail Kudüs’te tehcire hazırlanıyor
DÜNYA
İsrail Kudüs’te tehcire hazırlanıyor
ABDye karşı Asya ekseni

ABD'ye karşı Asya ekseni

​ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı.
ABD kuşatması bertaraf edilmeli

ABD kuşatması bertaraf edilmeli

AREDA halka sordu: Alçakça bir hamle.
Türkiye S-400leri almıştır

Türkiye
S-400'leri almıştır

Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.
Her yarım <br>saatte bir yalan

Her yarım
saatte bir yalan

1,5 saatlik televizyon programında 3 yalan söyledi.
Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya

Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya
4 terörist etkisiz

4 terörist etkisiz

​Mardin ve Bingöl'de hava destekli operasyon.
İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbecilere 'hain' diyen Tuğamiral'e soruşturma.

Kağıttaki cari<br> açığı sıfırlarız

Kağıttaki cari
açığı sıfırlarız

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar.
Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

İBB işçilerinden CHP'ye "iftiraya son verin" çağrısı.
Yalanı çıkınca<br>gazeteciyi hedef aldı

Yalanı çıkınca
gazeteciyi hedef aldı

Küçükkaya, 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerini yalanlamıştı.
Karşımızda<br>mankurt çetesi var

Karşımızda
mankurt çetesi var

​Erdoğan'dan grup toplantısında önemli mesajlar.
Taksit sınırı arttı

Taksit sınırı arttı

BDDK'dan kredi kartı için yeni karar.
ABD'ye yeni belgeler verildi

ABD'ye yeni belgeler verildi

Bakan Gül, FETÖ elebaşının iadesi için Washington'da.
Askerlik yasası için kritik görüşme

Askerlik yasası için kritik görüşme

​Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyaret edecek.
E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

​Pendik'te yollar göle dündü, trafik durma noktasına geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.