Darbecilerden geri adım

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında geçiş konseyinin kurulmasına ilişkin müzakerelere yeniden başlanacağı belirtildi. Varılan mutabakata göre, iki taraf da müzakerelerin durması öncesinde sivil yönetime geçiş konusunda varılan uzlaşı maddelerini koruyacak.

GREV BAŞARILI OLDU

Öte yandan, iyi niyet göstergesi olarak siyasi tutuklular da serbest kalacak. Sudan’da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum ÖDBG, önceki gün sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını bildirmişti. ÖDBG’den yapılan yazılı açıklamada, 3 günlük grevin oldukça başarılı olduğu savunularak, bu geceden itibaren ikinci bir duyuruya kadar sivil itaatsizlik ve grev uygulamasının askıya alındığı belirtilmişti.

Elde ettikleri başarının yönetimin sivillere devredileceğinin “açık bir işareti” olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu benzeri görülmemiş sivil ittifak, askeri konseye, Sudan halkının gücü ve kudreti hakkında açık bir mesaj olmuştur” ifadelerine yer verildi.