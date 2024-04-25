|
Dünya

DAVA Avrupa Parlamentosu için hazırlanıyor

Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA), uzun vadede kendisini Almanya'da siyasi bir güç olarak kabul ettirmek istiyor. Kendisini öncelikle ülkedeki azınlıkların çıkarlarının temsilcisi olarak görüyor. DAVA, 9 Haziran'daki Avrupa seçimleri öncesinde seçmenden oy almak için çalışıyor.

Ankara
14:28 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
DAVA Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal
DAVA Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal

Almanya’daki Türkler öncülüğünde kurulan DAVA Partisi’nin 5 milyon oy potansiyeli olduğu konuşuluyor. Çalışmalarını anlatan partinin Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal, mevcut partilerde yeterince temsil edilmedikleri için yola çıktıklarını söyledi. Zingal, “İttifakımızın çalışmaları orta ve uzun vadede Almanya’da önemli bir siyasi aktör haline gelecek. Daha önce temsil edilmediğini hisseden insanların çıkarlarını temsil eden bir oluşumuz” dedi.

Avrupa Parlamento’su seçimlerinde DAVA Partisi’nden adaya olan Fatih Zingal yürüttükleri çalışmaları Yeni Şafak’a değerlendirdi. Zingal şunları söyledi:

KISA SÜREDE 13 BİN İMZA

Ocak ayının sonuna doğru imza toplamaya başladık. Destek çok büyüktü. Hamburg'dan Münih'e, Berlin'den Köln'e kadar Almanya'nın her yerinden insanlar bizimle iletişime geçerek destek vermek istediklerinin sinyallerini verdiler. Birkaç hafta içinde resmi olarak onaylanmış 11 bin imza toplamayı başardık. Daha sonra bunları Mart ayının başında Federal İade Memuru'na sunduk. Son tarih olan 18 Mart 2024'ten sonra 2 bin imza daha aldık. Sadece birkaç hafta içinde 13 bin imza desteği toplayabildik. Bu da elbette bizi önümüzdeki seçim kampanyası için oldukça teşvik ediyor ve motive ediyor. Taşıdığımız büyük sorumluluğun, omuzlarımıza binen büyük yükün her zaman farkındayım. Kesinlikle bu insanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ve onların sesi olacağım.

UZUN VADELİ SİYASİ PROJE

Biz kendimizi öteki siyasi dernek olarak kurduk, yani parti hukuku anlamında parti değiliz. Ancak Avrupa Parlamentosu seçimlerine parti statüsüne girmeden de katılabiliyoruz. Ancak Avrupa seçimlerinden sonra önümüzdeki federal ve yerel seçimlerde yarışabilmek için derneğimizi parti kanununa göre parti olarak kurmayı planlıyoruz. DAVA uzun vadeli bir siyasi projedir. Şu anda öncü çalışmalar yapıyoruz.

İTTİFAKA AÇIĞIZ

Siyasi hareketimiz, Almanya'nın farklı bölgelerinden gelen adaylarımızla Almanya genelinde var olmayı hedefliyor. Ancak, özellikle Ruhr bölgesi, Ren-Main bölgesi, Stuttgart bölgesi, Hamburg, Münih ve Berlin olmak üzere bölgesel öncelikleri belirleyeceğiz. Seçime yaklaşık iki ay kala seçmenlerin beğenisini kazanmak için hem yüz yüze etkinlikleri hem de sosyal medya etkinliklerini kullanacağız. Daha önce siyasetle ilgilenmeyen genç seçmenleri özellikle önemsiyoruz ve onların ihtiyaçlarına bu doğrultuda cevap vereceğiz. Ayrıca diğer küçük partilerle koalisyon ve ittifak arayışındayız.

AP’YE GİRMEK SAĞLAK BİR TEMEL OLUR

Amacımız Avrupa Parlamentosu'na en az bir temsilci göndermek. 2019 ve 2014 seçim sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 0,65 oya ihtiyacımız var, yani yaklaşık 300 bin oy. Bu sadece Avrupa Parlamentosu'nda yer almak anlamına gelmeyecek, aynı zamanda parti finansmanındaki yüzde 0,5 engelinin de aşılması anlamına gelecek. Bu, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için sağlam bir temel sağlayacak olan beş yıl boyunca devlet mali desteği almamıza olanak tanıyacak. Yerleşik partilerin aksine, bu insanları kolay ikna edilebilen seçmen olarak görmüyoruz ve onlarla ilgileniyormuş gibi yapıp sonra da onları ihmal etmeyeceğiz. Bunun yerine onların çıkarlarını temsil edeceğiz, onların sesi olacağız ve kaygılarını siyasi sahneye taşıyacağız.”

#DAVA Partisi
#Fatih Zingal
#Almanya
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okul öncesi öğretmenliği ataması kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?