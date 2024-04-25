DAVA Avrupa Parlamentosu için hazırlanıyor

Almanya’daki Türkler öncülüğünde kurulan DAVA Partisi’nin 5 milyon oy potansiyeli olduğu konuşuluyor. Çalışmalarını anlatan partinin Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal, mevcut partilerde yeterince temsil edilmedikleri için yola çıktıklarını söyledi. Zingal, “İttifakımızın çalışmaları orta ve uzun vadede Almanya’da önemli bir siyasi aktör haline gelecek. Daha önce temsil edilmediğini hisseden insanların çıkarlarını temsil eden bir oluşumuz” dedi.

Avrupa Parlamento’su seçimlerinde DAVA Partisi’nden adaya olan Fatih Zingal yürüttükleri çalışmaları Yeni Şafak’a değerlendirdi. Zingal şunları söyledi:

KISA SÜREDE 13 BİN İMZA

Ocak ayının sonuna doğru imza toplamaya başladık. Destek çok büyüktü. Hamburg'dan Münih'e, Berlin'den Köln'e kadar Almanya'nın her yerinden insanlar bizimle iletişime geçerek destek vermek istediklerinin sinyallerini verdiler. Birkaç hafta içinde resmi olarak onaylanmış 11 bin imza toplamayı başardık. Daha sonra bunları Mart ayının başında Federal İade Memuru'na sunduk. Son tarih olan 18 Mart 2024'ten sonra 2 bin imza daha aldık. Sadece birkaç hafta içinde 13 bin imza desteği toplayabildik. Bu da elbette bizi önümüzdeki seçim kampanyası için oldukça teşvik ediyor ve motive ediyor. Taşıdığımız büyük sorumluluğun, omuzlarımıza binen büyük yükün her zaman farkındayım. Kesinlikle bu insanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ve onların sesi olacağım.

UZUN VADELİ SİYASİ PROJE

Biz kendimizi öteki siyasi dernek olarak kurduk, yani parti hukuku anlamında parti değiliz. Ancak Avrupa Parlamentosu seçimlerine parti statüsüne girmeden de katılabiliyoruz. Ancak Avrupa seçimlerinden sonra önümüzdeki federal ve yerel seçimlerde yarışabilmek için derneğimizi parti kanununa göre parti olarak kurmayı planlıyoruz. DAVA uzun vadeli bir siyasi projedir. Şu anda öncü çalışmalar yapıyoruz.

İTTİFAKA AÇIĞIZ

Siyasi hareketimiz, Almanya'nın farklı bölgelerinden gelen adaylarımızla Almanya genelinde var olmayı hedefliyor. Ancak, özellikle Ruhr bölgesi, Ren-Main bölgesi, Stuttgart bölgesi, Hamburg, Münih ve Berlin olmak üzere bölgesel öncelikleri belirleyeceğiz. Seçime yaklaşık iki ay kala seçmenlerin beğenisini kazanmak için hem yüz yüze etkinlikleri hem de sosyal medya etkinliklerini kullanacağız. Daha önce siyasetle ilgilenmeyen genç seçmenleri özellikle önemsiyoruz ve onların ihtiyaçlarına bu doğrultuda cevap vereceğiz. Ayrıca diğer küçük partilerle koalisyon ve ittifak arayışındayız.

AP’YE GİRMEK SAĞLAK BİR TEMEL OLUR