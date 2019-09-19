DEAŞ'a karşı mücadelede askerlik bir yıl daha uzatıldı DEAŞ'a karşı mücadelede askerlik bir yıl daha uzatıldı Almanya'da Bakanlar Kurulu, Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzattı. Öte yandan alınan kararda asker sayısını geçen yıla oranla 100 azaltılarak en fazla 700 ile sınırlandırıldı.

Haber Merkezi 19 Eylül 2019, 12:38 Son Güncelleme: 19 Eylül 2019, 14:37 AA