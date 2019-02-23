Dünya DEAŞın infazcısı Irakta yakalandı
ORTADOĞU

DEAŞ'ın infazcısı Irak'ta yakalandı

DEAŞ'ın infazcısı Irak'ta yakalandı

Iraklı güçler, Suriye'den sızarak ülkeye giren, terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı olarak bilinen teröristi yakaladı.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü DEAŞ, zaman zaman infazlarının görüntülerini yayınlıyor.
Terör örgütü DEAŞ, zaman zaman infazlarının görüntülerini yayınlıyor.

Irak İstihbarat Müdürlüğü yayımladığı yazılı açıklamada, "Askeri istihbarat birimleri, gelen bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyon sonucu Suriye sınırından Irak'a sızan bir teröristi yakaladı." denildi.

  • Yakalanan DEAŞ üyesinin Irak ve Suriye'de örgütün infazcısı olarak bilindiği belirtilen açıklamada, teröristin yakalandığı nokta ve kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Irak Savunma Bakanlığı, dün yayımladığı yazılı açıklamada terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den Irak'a muhtemel sızmalarına karşın tüm güvenlik birimlerinin sınır hattında teyakkuzda olduğunu belirtmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, geçen hafta Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşim yeri Bagoz kasabasında kontrolü ele geçirmişti.

Bağdat yönetimi, Bagoz'un Irak sınırına yakın bir bölgede yer alması ve teröristlerin sığınmacı görünümünde ülkenin iç kesimlerine sızıp yeni bir güvenlik tehdidi oluşturmasından endişeleniyor.

DEAŞ’ın kadın ve çocukları
DÜNYA
DEAŞ’ın kadın ve çocukları

DEAŞ’ın altınlarının peşindeler
DÜNYA
DEAŞ’ın altınlarının peşindeler
/**/
60 bin yeni istihdam müjdesi

60 bin yeni istihdam müjdesi

Erdoğan, Tersane İstanbul'un temel atma töreninde konuştu.
Elimde öyle bir istihbarat var ki...

Elimde öyle bir istihbarat var ki...

​İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da açıklamalarda bulundu.
AYM'denikramiye kararı

AYM'denikramiye kararı

İşçiyi haklı bularak tazminat ödenmesine hükmetti.
Borcu açıkladı

Borcu açıkladı

Denetleme Kurulu Raporu, Beşiktaş'ın borcunu duyurdu.
Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji saat verdi

​İstanbul'daki kar yağışı ve fırtına için yeni uyarı var.
İade masadaydı

İade masadaydı

​Akar'ın ABD temaslarında FETÖ de konuşuldu.
Operasyon içinşartlar tamam

Operasyon içinşartlar tamam

Uzmanlara göre Türkiye'nin adımı an meselesi.
Kadıköy'degarip olay

Kadıköy'degarip olay

​'Bebeğim orada' deyip otobüsün altına girdi.
Ucuzelma geliyor

Ucuzelma geliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti.
Gizemli 3 numara

Gizemli 3 numara

​Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim.

Süper Lig'de şimdiye kadar yaşanmayan yaşandı.
Binlerce vatandaşı aldattı

Binlerce vatandaşı aldattı

​CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tapu sözü verdiği vatandaşların arazilerini icralık etti.
OHAL ilan edildi

OHAL ilan edildi

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, hükümetin feshedildiğini de açıkladı.
İstanbul'unen kıymetlisi

İstanbul'unen kıymetlisi

​AK Parti'nin Fatih adayı Mehmet Ergün Turan, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
HSBC vurgunu

HSBC vurgunu

​Banka ağustos ayındaki hareketlenmelerde sadece bir günde 120 milyon dolar kar etti.
İstanbul'amobilya OSB'si

İstanbul'amobilya OSB'si

​MÜSİAD Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, sorularımızı yanıtladı.
Ege'de 'fırtına' esti

Ege'de 'fırtına' esti

​Trabzonspor, 2 haftalık mağlubiyet serisine İzmir'de son verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.