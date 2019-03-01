DEAŞ'ın öldürdüğü 50 kadının kemikleri Irak'a getirilecek

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi, terör örgütü DEAŞ tarafından 5 yıl kadar önce kaçırılıp Suriye'de öldürülen 50 Ezidi kadının kemiklerinin Irak'a getirileceğini açıkladı.

Musavi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak vatandaşı 50 Ezidi kadının Suriye'nin Bagoz bölgesinde DEAŞ tarafından infaz edildiği bilgisine ulaştıklarını aktardı.

Öldürülen Ezidilere ait kemik kalıntılarının Irak'a getirileceğini belirten Bakan Musavi, Bağdat yönetiminin ölenlerin yakınlarına terör tazminatı vermesi çağrısında bulundu.

50 kafatası bulunmuştu

İngiliz medyası geçen hafta, İngiliz askerlerinin Suriye'de DEAŞ'ın son kalesi olarak tabir edilen Bagoz bölgesindeki operasyon sırasında terör örgütü tarafından infaz edilen Ezidi kadınlara ait 50 kafatası bulduğunu yazmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin yoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu birçok sivil öldürmüş, kadınları da Irak ve Suriye'deki farklı bölgelere kaçırmıştı.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ali Beyati, geçen yıl yaptığı açıklamada, 3 Ağustos 2014'ten itibaren Irak'tan 6 bin 404 Ezidinin kaçırıldığını belirtmişti.

Komisyonun araştırmalarına göre örgütün kaçırdığı Ezidilerin 3 bin 538'inin kadın, 2 bin 866'sının erkek olduğunu kaydeden Beyati, öldürülen Ezidi sayısını ise bin 239 olarak tespit ettiklerini aktarmıştı. Ancak Ezidiler, kaçırılıp öldürülenlerin sayısının daha yüksek olduğunu söylüyor.