Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya DEAŞın üst düzey yöneticisi Kayseride yakalandı
ORTADOĞU

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde emiri gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Yakalanan teröristin DEAŞ'ın havancılarından sorumlu olduğu iddia edildi.
DHA
Yakalanan teröristin DEAŞ'ın havancılarından sorumlu olduğu iddia edildi.
Yakalanan teröristin DEAŞ'ın havancılarından sorumlu olduğu iddia edildi.
DHA
Yakalanan teröristin DEAŞ'ın havancılarından sorumlu olduğu iddia edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen Mart ayında kente gelen M.S.E.'nin DEAŞ'ın, 2012-2016 yılları arasında Irak'ın Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ekipler merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde dini nikahlı eşinin evinde kalan ve geceleri kağıt toplama işi yapan M.S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

  • Eve bu akşam saat 19.00'da yapılan baskında M.S.E. oturma odasında kapının arkasında yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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