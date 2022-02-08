Dünya DEAŞtan bombalı saldırı Üç Iraklı asker hayatını kaybetti
ORTADOĞU

DEAŞ'tan bombalı saldırı: Üç Iraklı asker hayatını kaybetti

Enbar'daki Rava bölgesinde Kuveytli avcılara eşlik eden Iraklı askerler, DEAŞ saldırısının hedefi oldu. DEAŞ unsurlarınca yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Kuveytli avcılara eşlik eden 3 Irak askeri yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
DEAŞtan bombalı saldırı: Üç Iraklı asker hayatını kaybetti
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Irak'ın batısındaki Enbar ilinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 Irak askeri hayatını kaybetti.

  • Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Enbar'daki Rava bölgesinde Kuveytli avcılara eşlik eden Iraklı askerler DEAŞ saldırısının hedefi oldu.

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ÜÇ ASKER HAYATINI KAYBETTİ

DEAŞ unsurlarınca yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Kuveytli avcılara eşlik eden 3 Irak askeri yaşamını yitirdi. Irak hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • Irak'ın Enbar ve diğer sahra bölgeleri, barındırdığı kuş çeşitleriyle özellikle Körfez'den gelen avcıların sıkça ziyaret ettiği noktalar arasında bulunuyor.

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