DEAŞ'tan bombalı saldırı: Üç Iraklı asker hayatını kaybetti

Somalili Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanından insanlar dualarla desteklerini iletiyor. Somali'de bir araya gelen Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dualar edip kurban kesti.