Dede vazifesini Güney Afrika’da sürdürüyor

Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, adeta Türkiye’nin Güney Afrika’daki kültür elçisi. Osmanlı’nın 32’nci padişahı Abdülaziz döneminde Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve İslami ilimleri öğretmek için Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin torunu Hişam Nimetullah Efendi (79) ve ailesi, “Güney Afrika’daki son Osmanlılar” olarak biliniyor. Kendisini Türk ve Osmanlı torunu olarak tanımlayan Nimetullah Efendi, Afrika’da açtığı okulda gençleri eğitiyor.

ÖĞRENCİLERİME TÜRKİYE’Yİ TANITTIM

İki yıl önce Türk vatandaşlığına kavuşan Hişam Nimetullah Efendi, bu haftaki Türkiye ziyaretinde Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandırdı. Güney Afrika’daki Osmanlı mirasının korunması için çabalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Nimetullah Efendi, atalarının mirasını en iyi şekilde taşımak için çabaladığını ifade etti. Nimetullah Efendi, “Dedem, 1863 yılında Osmanlı Devleti tarafından bölgedeki Müslümanları eğitmek üzere Cape Town’da görevlendirilmiş. Vefatına kadar, vazifesini sonuna kadar ifa etti. Ebubekir Efendi’nin ailesi sömürgeciliğe, baskılara, aşağılanmalara maruz kaldı. Buna rağmen Osmanlı’yı yansıtan okullar, camiler yaptılar. Ben onlardan miras aldıklarımı bugüne taşımayı görev edindim ve şükürler olsun Türk vatandaşı olup buralara geliyorum. Hem Güney Afrika’da hem Türkiye’de ailemi temsil ediyorum” ifadelerini kullandı. Afrika’da açtığı okulda gençleri eğiten Nimetullah Efendi, “Bu zamana kadar 50 binden fazla öğrencim oldu. Öğrencilerime hep Türkiye’yi anlattım. Büyük bir bölümü Cape Town’da önemli konumlara geldi. Türkiye’yi tanıyorlar ve ülkemize saygı duyuyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Son yıllarda Türkiye, Afrika’da etkinliğini artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dünya lideri olduğunu düşünüyorum. Ona bir şiir bile yazdım. Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasını sağladı ve bununla gurur duyuyorum” diye konuştu.

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OSMANLI YÖNETSEYDİ FARKLI OLURDU

“Güney Afrika halkı, zamanında Osmanlı tarafından yönetilseydi şimdiki durumları farklı olurdu” diyen Nimetullah Efendi, bunu şu sözlerle açıkladı: “Şu anda Filistin’de işgalcilerin Müslümanlara kendi topraklarında yaptıklarını biz 50 küsur yıl yaşadık. Yerli halk ezilmişti ve halk topraklarını direniş olmadan terk etmek zorunda kaldı. 1994 yılında Güney Afrika’daki ırkçı Apartheid Rejimi bittiği zaman tüm problemler sonlanmadı. Birçok insan ülkenin güzel topraklarından alınıp gelişmemiş kötü bölgelerine atıldılar. Ülkenin en güzel yerlerine beyazları götürdüler. Hatta beyaz nüfusu artırmak için Yeni Zelanda’daki hapishane kaçkınlarını getirdiler. Halk hala bu politikanın acısını çekiyor. Okullarda beyaz ve siyahi ayrımı kalktı ancak sıradan halkın evi, iyi okullara çok uzak ve bu ayrımın kalkması da hiçbir işlerine yaramıyor.”