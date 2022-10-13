Dünya Demiryolu kredisini ödeyemeyen Kenyaya Çin 108 milyon dolar ceza kesti
AFRİKA ASYA

Demiryolu kredisini ödeyemeyen Kenya'ya Çin 10.8 milyon dolar ceza kesti

Kenya'nın Perşembe günü dış borcu, Çin'in Doğu Afrika ülkesini çokça lanse edilen ancak tartışmalı bir demiryolu projesinde kredileri ödemediği için 1,3 milyar şilin (10,8 milyon $) para cezasına çarptırmasının ardından patladı.

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Haber Merkezi AA
​Demiryolu kredisini ödeyemeyen Kenyaya Çin 10.8 milyon dolar ceza kesti
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Hazine belgelerine göre, para cezası ''ödemesi gereken miktarın yüzde biri oranındaki faizin temerrüde düşme maliyetiyle ilgili''.

Kenya'nın en büyük altyapı projesi olan Standard Gauge Railway'den (SGR) elde edilen gelirin yıllık işletme maliyetlerini karşılayamaması ve aynı zamanda geri ödememesi nedeniyle Kenya'daki vergi mükellefleri Çin'e borçlu oldukları devasa kredileri ceplerinden ödemek zorunda kaldılar.

Hükümete göre, SGR 2020-2021 mali yılında 18,5 milyar Kenya şilini (152.8 milyon $) operasyonel maliyete karşılık 15 milyar Kenya şilini (123,9 milyon $) kar elde etti.

2014'ten beri alıyordu

Kenya, 2014 yılından bu yana yollar, temiz enerji üretim santralleri ve en büyük projesi olan Standard Gauge Demiryolu gibi altyapı projelerini finanse etmek için Çin'den büyük krediler alıyor.

Kenya Merkez Bankası verilerine göre, Kenya'nın dış borcu bu Haziran ayında 36,4 milyar dolara ulaştı.

Dönemin Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, 2017 yılında Çin yapımı 3,8 milyar dolarlık Standard Gauge Demiryolunu (SGR) resmen başlattı ve 472 kilometrelik (293 mil) demiryolu hattında bir açılış gezisi yaptı.

Hükümete göre, demiryolu 30.000'den fazla doğrudan iş ve 10.000'den fazla dolaylı iş yarattı.

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Böylesini Türkiye ABD ve Çin’den başka yapabilen ülke yok: Türk mühendisleri başardı
FOTOĞRAF 11
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Türk savunma sanayiinin gurur eserlerinden biri olan TCG Anadolu’da önemli bir viraj daha dönüldü ve tank operasyon testleri geçtiğimiz gün başarıyla gerçekleşti. Altay tankının testler sırasında tam yüklü olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, ABD ve Çin dışında böylesine zorlu bir testi Türkiye’den başka yapabilen başka bir ülke yok.
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Savunma sanayiinde en çok ilgi gören ve envantere gireceği gün merakla beklenen projelerden biri de hiç şüphesiz TCG Anadolu Gemisi ve Altay Ana Muharebe Tankı. Bu ikili geçtiğimiz gün oldukça önemli bir teste birlikte çıktı.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in “Bugün tamamlanan bu testle projede önemli bir aşama daha geçildi” cümlesiyle duyurduğu etkinlikte Mekanize Çıkarma Aracı (LCM) ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce TCG Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi.
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TÜRK MÜHENDİSLERİN DOKUNUŞUYLA MÜMKÜN OLDU

TCG Anadolu, LHD-400 üzerinden geliştirilen bir proje. İspanya’dan alınan projede Türkiye kendi ihtiyaçları doğrultusunda kimi değişiklikler de yaptı. Yaklaşık 65 ton ağırlığa sahip Altay Tankı’nın gemi
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ABD ve Çin dışında bu denli büyük bir muharebe tankını tam yüklü haliyle çıkarma gemisi içinde taşıyan ve hatta gemi içinde çeşitli manevralar yaptırabilen başka bir ülke yok. Belki burada Fransa için ayrı bir parantez açılabilir. Ancak onların gemileri de çıkarma yaptıkları tanklar da daha küçük. Bu nedenle TCG Anadolu ve Altay örneğindeki gibi bir sınavı verdiklerini söylemek doğru olmaz.
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Türk mühendislerin dokunuşlarıyla TCG Anadolu tam da ilgili kuvvetin istediği şekilde revize edildi. Sonuç olarak Türkiye, TCG Anadolu’nun testlerine ‘en tepeden’ başladı ve gemiden inmesi planlanan en ağır araç ile bu süreci tamamlamayı başardı.
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MÜHİMMATI YA DA YAKITI BOŞALTIYORLAR

Bu noktada diğer ülkelerin benzer denemeleri nasıl yaptığından da kısaca bahsetmek gerek. Örneğin Avusturalya M1 Abrams tankını tam yükle gemiye çıkaramadı. Tank, çıkarma gemisine ağır geldi ve çözüm olarak hem yakıt hem de mühimmat boşaltıldı.içerisine alınabilmesi ve manevra yapabilmesindeki asıl mesele tam da bu nokta.
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Benzer şekilde İspanya da kendi gemisinde bu denli ağır bir tankla herhangi bir çıkarma yapamadı. Çünkü onların gemisinde de orta kısımda ayrı bir bölme inşa edilmişti ve bu da tankların manevra yapmasına imkan vermedi.
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ÇOK BÜYÜK BİR PRESTİJ

İlk defa bu denli ete kemiğe bürünen bir testle karşımıza çıkan TCG Anadolu ‘amfibi harekatlar için hazırım’ mesajı veriyor. Ancak bu durum testlerde ‘sona gelindiği’ anlamını taşımıyor. TCG Anadolu için biraz daha vakit gerekiyor.
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Görüntülerde gemiyi inşa eden tersanede çalışan mühendis ve diğer personellerin de olduğu görülüyor. Son testlerde sadece askeri personel kaldığı bilgisinden yola çıkarsak TCG Anadolu’nun halen devam eden işleri olduğunu söyleyebiliriz. SSB Başkanı İsmail Demir de, TCG Anadolu’nun bu yılın sonunda teslim edileceğini daha önce açıklamıştı.
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TCG Anadolu için her ne kadar ‘savaş zamanı’ düşünülse de aslında bu tür gemiler, sahibi olan ülkeler için çok büyük bir prestij anlamına da geliyor. Barış zamanında farklı görevler üstlenecek TCG Anadolu, dünyada doğal afet yaşanılan herhangi bir ülkeye de gidip oradaki yardım faaliyetlerinde boy gösterebilecek.
Böylece TCG Anadolu, Türkiye’nin askeri açıdan elini yükseltmekle kalmayacak, Ankara’nın dış politikadaki en önemli ‘soft power’ enstrümanlarından biri olacak.
Böylesini Türkiye ABD ve Çin’den başka yapabilen ülke yok: Türk mühendisleri başardı
Türk savunma sanayiinin gurur eserlerinden biri olan TCG Anadolu'da önemli bir viraj daha dönüldü ve tank operasyon testleri geçtiğimiz gün başarıyla gerçekleşti. Altay tankının testler sırasında tam yüklü olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, ABD ve Çin dışında böylesine zorlu bir testi Türkiye'den başka yapabilen başka bir ülke yok.
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