Demiryolu kredisini ödeyemeyen Kenya'ya Çin 10.8 milyon dolar ceza kesti

Hazine belgelerine göre, para cezası ''ödemesi gereken miktarın yüzde biri oranındaki faizin temerrüde düşme maliyetiyle ilgili''.

Kenya'nın en büyük altyapı projesi olan Standard Gauge Railway'den (SGR) elde edilen gelirin yıllık işletme maliyetlerini karşılayamaması ve aynı zamanda geri ödememesi nedeniyle Kenya'daki vergi mükellefleri Çin'e borçlu oldukları devasa kredileri ceplerinden ödemek zorunda kaldılar.

Hükümete göre, SGR 2020-2021 mali yılında 18,5 milyar Kenya şilini (152.8 milyon $) operasyonel maliyete karşılık 15 milyar Kenya şilini (123,9 milyon $) kar elde etti.

2014'ten beri alıyordu

Kenya, 2014 yılından bu yana yollar, temiz enerji üretim santralleri ve en büyük projesi olan Standard Gauge Demiryolu gibi altyapı projelerini finanse etmek için Çin'den büyük krediler alıyor.

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Kenya Merkez Bankası verilerine göre, Kenya'nın dış borcu bu Haziran ayında 36,4 milyar dolara ulaştı.

Dönemin Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, 2017 yılında Çin yapımı 3,8 milyar dolarlık Standard Gauge Demiryolunu (SGR) resmen başlattı ve 472 kilometrelik (293 mil) demiryolu hattında bir açılış gezisi yaptı.

Hükümete göre, demiryolu 30.000'den fazla doğrudan iş ve 10.000'den fazla dolaylı iş yarattı.

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