Depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak

"Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu kadar güçlü kalmaya devam edecek. Türkiye ve Suriye halkına uzun vadede yanında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Özel olsun, kamu olsun tüm ülkeleri ve bağışçıları, kaybedilen canların anısını, acil yardım ekiplerinin kahramanlığını onurlandırmaya, en önemlisi hayatta kalanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmeye katkı vermeye davet ediyorum."