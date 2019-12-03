Ders zili çaldı: Tel Abyad’da teröristler tarafından zarar gören ilkokul onarılarak eğitim-öğretim açıldı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan ve terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad’da örgüt mensupları tarafından zarar gören bir ilkokul onarılarak, Barış Pınarı Müşrifet El Havi adıyla eğitim-öğretime başladı.

Öğrencilerin kitapları hazırlandı ve sıralara bırakıldı.

Teröristlerin büyük zarara uğrattığı ve kullanılamaz hale getirdiği Tel Abyad’daki ilkokulun da bakım ve onarımı yapıldı. Eksiklikleri tamamlanan okul eğitim-öğretime hazır hale getirildi. Yenilenen okula Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlköğretim okulu ismi verildi.

Öğrenci velileri, dersin ilk günü çocuklarını yalnız bırakmadı.

OYNAT 00:52 Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı Barış Pınarı Harekatı' ile PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütünün saldırıları sonucu hasar gören Müşrifet el Havi Okulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce onarıldı. Açılışın ardından Vali Erin ve beraberindekiler, okulun sınıflarını dolaşıp, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. BiP'te paylaş

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Bugün itibariyle ders zili çaldı

Milli Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği’nin iş birliğinde yenilenen 6 derslikli okul, 115 öğrencinin eğitim göreceği şekilde hazırlandı.

Şanlıurfa valisi ve komutanlar, çocukları ziyaret etti.

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Bugün itibariyle ilk ders zili çalan okulda eğitime başlandı. Okulda eğitim-öğretimin yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen törene 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin katıldı.

Okulu hep birlikte açtılar.

Açılış töreni düzenlenen okulda toplam 6 sınıf öğretmeni görev yapacak. Okulda 44’ü kız ve 43’ü erkek olmak üzere toplam 87 öğrenci eğitim görecek.

Barış Pınarı okulu, eğitimin ilk günü süslendi.

Okulun açılmasıyla her sınıf seviyesine uygun olarak farklı derslerde kullanılmak üzere toplam 200 adet kitapta öğrencilerin kullanabilmesi için kütüphaneye konuldu.

Yetkililler, çocuklarla yakından ilgilendi.

OYNAT İçişleri Bakanı Soylu: Tel Abyad'da anneler kızlarını PKK'ya kaptırmamak için bodruma sakladılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET kanalında Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Bugün Resulayn'a, Tel Abyad'a gidildiğinde öyle önemli hikayeler var ki... 2 tane kızını terör örgütü almasın diye bodrumda saklayan anne, Türk askerini görünce Allah'a şükürler olsun güneşi de gün yüzünü de Türk askeri ile beraber gördük' dedi. BiP'te paylaş

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Öğrencilerden Türkiye’ye teşekkür

Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda 5’inci sınıf öğrencisi olan Reyhan el Havi, okulun onarımından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

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Okulun ilk günü programına, Şanlıurfa Valisi ve bazı komutanlar katıldı.

5’inci sınıf öğrencisi Amer el Halaf ise okullarının eskisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Okulumuz çok güzel oldu eskisi gibi okula giderek derslerimizi yapabileceğiz. Türkiye’ye okulumuzu onardığı için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Vali, çocuklara meyve suyu ve bisküvi ikramında bulundu.

Öğrenci velisi Şeale el Hamid ise çocuklarının yeniden eğitime başlamasından duyduğu mutluluğu aktararak, "Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Geldiler okulumuzu yaptılar, Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun" aktarımında bulundu.

Bölgede terörün izleri silindi.

Açılışın ardından 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra onlara oyuncak vererek, bisküvi ikram etti.