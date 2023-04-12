|
Reklam
Reklam
Dünya

Deutsche Bank Rus teknoloji merkezlerini kapatıyor

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'da yaklaşık 1.500 kişinin çalıştığı teknoloji merkezlerini kapatmaya hazırlanıyor. Moskova ve Saint Petersburg'da bulunan söz konusu teknoloji merkezlerinin yakında kapatılacağının aktarıldığı haberde, bankanın yatırım biriminde kullandığı yazılımları geliştiren çalışanlara kıdem tazminatları verilerek bankadan ayrılmalarının teklif edildiği bildirildi.

14:02 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Deutsche Bank

Deutsche Bank

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'da yaklaşık 1.500 kişinin çalıştığı teknoloji merkezlerini kapatmaya hazırlanıyor.


Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'in haberinde, Ukrayna-Rusya savaşının ardından Rusya'daki faaliyetlerini
"kademeli"
sonlandıracağını açıklayan Deutsche Bank'ın, bu dönemde kendisini Rus teknoloji merkezlerinden büyük ölçüde bağımsız hale getirdiği belirtildi.

Moskova ve Saint Petersburg'da bulunan söz konusu teknoloji merkezlerinin yakında kapatılacağının aktarıldığı haberde, bankanın yatırım biriminde kullandığı yazılımları geliştiren çalışanlara kıdem tazminatları verilerek bankadan ayrılmalarının teklif edildiği bildirildi.


Geçen yıl Deutsche Bank, tüm Rus çalışanlarına gönüllü olarak Berlin'de yeni kurulan teknoloji merkezine veya diğer teknoloji merkezlerine geçme imkanı tanımıştı. Bankanın Rusya'daki 1.500 çalışanının 700'den fazlası şu anda banka için Rusya dışında çalışıyor.


Öte yandan, savaş sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle birçok Alman şirketi, Rus çalışanlarını Almanya'ya yönlendirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Mart 2022'den beri Almanya'nın yurt dışındaki diplomatik misyonları, Rus vatandaşlarına yaklaşık 9 bin 200 çalışma vizesi verdi.



#Almanya
#Deutsche Bank
#Rusya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.