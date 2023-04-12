Deutsche Bank Rus teknoloji merkezlerini kapatıyor

sonlandıracağını açıklayan Deutsche Bank'ın, bu dönemde kendisini Rus teknoloji merkezlerinden büyük ölçüde bağımsız hale getirdiği belirtildi.

sonlandıracağını açıklayan Deutsche Bank'ın, bu dönemde kendisini Rus teknoloji merkezlerinden büyük ölçüde bağımsız hale getirdiği belirtildi.

Geçen yıl Deutsche Bank, tüm Rus çalışanlarına gönüllü olarak Berlin'de yeni kurulan teknoloji merkezine veya diğer teknoloji merkezlerine geçme imkanı tanımıştı. Bankanın Rusya'daki 1.500 çalışanının 700'den fazlası şu anda banka için Rusya dışında çalışıyor.