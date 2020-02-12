Dünya Dev bankada koronavirsü paniği Tüm çalışanlar tahliye edildi
ASYA

Dev bankada koronavirsü paniği: Tüm çalışanlar tahliye edildi

Singapur'un en büyük bankası DBS'te koronavirüs vakası görülmesinin ardından genel merkezdeki 300 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti, herkesin evden çalışmasına karar verildi.

Haber Merkezi Reuters
Banka çalışanları ikinci bir emre kadar işlerini evden yürütecek.
Banka çalışanları ikinci bir emre kadar işlerini evden yürütecek.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüs Singapur'un en büyük bankası DBS'te de görülünce acil durum ilan edildi. Reuters tarafından görülen bir iç yazışmada, DBS'nin Singapur yöneticisi Tse Koon Shee "DBS Asia Central'ın 43. katında doğrulanmış bir koronavirüs vakasının görüldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyorum" dedi.

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Açıklama yapacağız

Shee sözlerine "Tedbir amacıyla 43. kattaki tüm çalışanlar tahliye edilmiş ve evden çalışmalarına karar verilmiştir" diye devam etti. DBS'nin bu konuda yakında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.

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Ülkede 47 vaka görüldü

Singapur 47 vaka ile Çin'de 1,100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs (COVID-19) salgınında Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü yerlerden biri konumunda.

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