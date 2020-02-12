Dev bankada koronavirsü paniği: Tüm çalışanlar tahliye edildi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüs Singapur'un en büyük bankası DBS'te de görülünce acil durum ilan edildi. Reuters tarafından görülen bir iç yazışmada, DBS'nin Singapur yöneticisi Tse Koon Shee "DBS Asia Central'ın 43. katında doğrulanmış bir koronavirüs vakasının görüldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyorum" dedi.
Açıklama yapacağız
Shee sözlerine "Tedbir amacıyla 43. kattaki tüm çalışanlar tahliye edilmiş ve evden çalışmalarına karar verilmiştir" diye devam etti. DBS'nin bu konuda yakında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.
Ülkede 47 vaka görüldü
Singapur 47 vaka ile Çin'de 1,100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs (COVID-19) salgınında Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü yerlerden biri konumunda.