Dev bankada koronavirsü paniği: Tüm çalışanlar tahliye edildi

Banka çalışanları ikinci bir emre kadar işlerini evden yürütecek.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüs Singapur'un en büyük bankası DBS'te de görülünce acil durum ilan edildi. Reuters tarafından görülen bir iç yazışmada, DBS'nin Singapur yöneticisi Tse Koon Shee "DBS Asia Central'ın 43. katında doğrulanmış bir koronavirüs vakasının görüldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyorum" dedi.

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Açıklama yapacağız

Shee sözlerine "Tedbir amacıyla 43. kattaki tüm çalışanlar tahliye edilmiş ve evden çalışmalarına karar verilmiştir" diye devam etti. DBS'nin bu konuda yakında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.

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