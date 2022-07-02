​Devlete karşı silah kullanırız

ABD’de bireysel silahlanma, ulusal güvenliği tehdit edecek korkunç boyutlara ulaştı. Chicago Üniversitesinin yaptığı yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 28’inin, gerektiğinde devlete karşı silah kullanabileceğini ortaya koydu. Bin Amerikan vatandaşıyla yapılan çalışmaya göre, böyle hissedenlerin yüzde 37’si halihazırda silah sahibi. Bu durum, ülkede silahlanmanın geldiği endişe verici boyutu gözler önüne serdi. Ayrıca ankete katılan ABD’lilerin yüzde 49’u, kendisini ülkede giderek daha yabancı hissettiğini söyledi. Amerikalıların yüzde 56’sı, genel olarak seçimlerin adil şekilde yapılacağına güvenirken, bunu düşünenler arasındaki parti bölünmeleri keskindi. Demokratların yüzde 80’i, bağımsızların yüzde 51’i, Cumhuriyetçilerin ise yalnızca yüzde 33’ü seçimlere güvendiğini ifade etti. Bununla birlikte anket, farklı bakış açılarına sahip Amerikalılar arasında derin ayrılıklar olduğunu da ortaya çıkardı. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların yüzde 73-74’ü, diğer tarafın, ‘siyasi inançlarını aynı fikirde olmayanlara empoze etmek isteyen zorbalar’ olduğunu düşünüyor.

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