Dünya Devlete karşı silah kullanırız
AMERİKA

Devlete karşı silah kullanırız

ABD’nin en önemli sorunu haline gelen bireysel silahlanma, ulusal güvenliği tehdit edecek boyuta vardı. Chicago Üniversitesinin araştırması, Amerikalıların yüzde 28’inin, gerektiğinde devlete karşı da silah kullanabileceğini ortaya koydu. Silahlanmanın endişe verici boyutlara ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 37’si silah sahibi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Devlete karşı silah kullanırız
ABD’liler

ABD’de bireysel silahlanma, ulusal güvenliği tehdit edecek korkunç boyutlara ulaştı. Chicago Üniversitesinin yaptığı yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 28’inin, gerektiğinde devlete karşı silah kullanabileceğini ortaya koydu. Bin Amerikan vatandaşıyla yapılan çalışmaya göre, böyle hissedenlerin yüzde 37’si halihazırda silah sahibi. Bu durum, ülkede silahlanmanın geldiği endişe verici boyutu gözler önüne serdi. Ayrıca ankete katılan ABD’lilerin yüzde 49’u, kendisini ülkede giderek daha yabancı hissettiğini söyledi. Amerikalıların yüzde 56’sı, genel olarak seçimlerin adil şekilde yapılacağına güvenirken, bunu düşünenler arasındaki parti bölünmeleri keskindi. Demokratların yüzde 80’i, bağımsızların yüzde 51’i, Cumhuriyetçilerin ise yalnızca yüzde 33’ü seçimlere güvendiğini ifade etti. Bununla birlikte anket, farklı bakış açılarına sahip Amerikalılar arasında derin ayrılıklar olduğunu da ortaya çıkardı. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların yüzde 73-74’ü, diğer tarafın, ‘siyasi inançlarını aynı fikirde olmayanlara empoze etmek isteyen zorbalar’ olduğunu düşünüyor.

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