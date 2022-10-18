Deyrizor’da İslam karşıtı müfredata karşı protestolar büyüyor

PKK/YPG işgalindeki Suriye’nin kuzey doğusunda ki bölgelerdeki okullara Yezidi ve Hristiyan dinlerinin öğretimi müfredata dahil edilmesine karşı protestolar düzenlenmeye başlandı. Öğretmenler greve başladı. Öğretmenler ve bölge halkı İslam karşıtı bu müfredatı asla kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Telegram’da yayın yapan al-Shaitat TV kanalına görüş bildiren öğretmenler eylemleri sürdürme konusundaki kararlıklarını ifade ettiler.

PKK/YPG’nin işgalindeki bölgelerdeki Otonom Eğitim Teşkilatı yazılı bir ültimatom vererek, öğretmenlere işten kaçtıkları suçlamasında bulunuyor ve maaş kesintileri yapıyor. Amaçları grevleri püskürtmek.

PKK/YPG eğitim idaresi 12 Eylül’de aldığı bir kararla dört ila dokuzuncu sınıflara Hıristiyan ve Yezidi dinine ait müfredatı Rakka, al-Tabqa ve Deyrizor’daki okullara dayatarak koydu.

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Cuma hutbesinde protesto çağrısı

23 Eylül’de Deyrizor’daki okunan Cuma hutbelerinde halka harekete geçme çağrısı yapılararak öğretmenlerin eylemlerine kitlesel destek verilmesi istendi. Minberden yapılan çağrı öğretmenlerin tüm talepleri karşılanana kadar eylemlere devam edilmesi istendi. Öğretmenlerin talepleri arasında öğretmen maaşlarının iyilileştirilmesi ve okullara koruma sağlanması maddeleri de var.

Haksöz Haber'e göre, Deyrizor’daki protestolarda eğitim komitesinin dağıtılmasını talep ederek, halkın, öğrencilerin ve öğretmelerin inançlarını yansıtacak düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Grevler onlarca okula yayılırken, PKK/YPG güçleri, Kibar köyüne yaptıkları baskında müfredat aleyhinde açıklama yapan öğretmen Iyad al-Khalife’yi gözaltına aldılar.

Müfredat neyi Dayatıyor?

PKK/YPG işgalindeki otonom bölge müfredatı içinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’i Buda ve Zoroaster’e benzeten ifadeler tepki yarattı. Ders içerikleri arasında Abdullah Öcalan’a ait ifadelere çoklukla yer verilmekte. Jean-Paul Sartre ve Spinoza gibi felsefecilerden de alıntılar bulunuyor. Müfredatta, özgürlüklerin babası olarak ‘düşünür’ etiketiyle Abdullah Öcalan’ın adres gösterilmesinden bölge halkı rahatsız.

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Eğitim programları kapsamında öğretmenlere verilen hizmetiçi ‘entelektüel dersler, 'Abdullah Öcalan'ın varlık, toplum, tarih ve demokrasi gibi konulardaki görüşlerini esas alıyor.

Adını güvenlik gerekçesiyle gizli tutulmasını isteyen bir öğretmen, derslerde Darwin Teorileri, evrenin varoluşu, tanrı gibi konularda İslam karşıtı görüşlerin dayatıldığını ifade etti. ‘Entelektüel dersler’ başlığı altında beyin yıkama ameliyesi gerçekleştirilen bu yerlerde katılımcıların ziyaret saatleri dışında ailelerinden uzak tutuldukları baskının boyutlarını göstermesi açısından önemli bir ipucu.

Protestolara Rakka’dan da destek geldi. Diğer şehirlerden gelen bu türde destek haberleri grevlerin yayılma istidadını göstermesi açısından sevindirici.

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