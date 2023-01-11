Dünya Dibeybeden Türkiye açıklaması Kaçınılmaz diyerek duyurdu
ORTADOĞU

Dibeybe'den Türkiye açıklaması: 'Kaçınılmaz' diyerek duyurdu

Türkiye ile ülkesi arasında güçlü tarihi bağlara dikkati çeken Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 'Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz.' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Dibeybeden Türkiye açıklaması: Kaçınılmaz diyerek duyurdu
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki işbirliğinin sürmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Başbakan Dibeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tevabil Menekşe'nin görev süresinin sona ermesi sebebiyle, Büyükelçi Kenan Yılmaz ve Ateşelik çalışanlarını kabul etti.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİN SÜRMESİ KAÇINILMAZ"

"Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz" diyen Dibeybe, çalışma süresi boyunca olumlu işbirliğinden dolayı Menekşe'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağların yanı sıra iki güvenlik, askeri ve ekonomik alanlarda çok sayıda anlaşma bulunuyor.

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