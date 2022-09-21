Dünya Dikkat çeken analiz Putinin enerji savaşı Avrupayı parçalıyor
AVRUPA

Dikkat çeken analiz: Putin'in enerji savaşı Avrupa'yı parçalıyor

ABD basını, Moskova'nın uyguladığı enerji kesintisi sonrası Avrupa'da kötü bir manzaranın ortaya çıktığını yazdı.

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Dikkat çeken analiz: Putinin enerji savaşı Avrupayı parçalıyor
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Rusya, Ukrayna savaşı sonrası Batılı ülkelerin ekonomik ve siyasi yaptırımlarına enerji kısıtlamalarıyla karşılık veriyor. Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz olarak askıya alan Moskova yönetiminin hamlesi, ABD merkezli Foreign Policy dergisi tarafından yorumlandı.

Enerji krizinden sonra Avrupa'da ortaya çıkan tablo

"Putin'in enerji savaşı, Avrupa'yı parçalıyor" başlıklı analizde, "Asıl soru, bunun Ukrayna'ya verilen desteği baltalayıp baltalamayacağı." ifadesi kullanıldı. Avrupa'daki fabrikalar, işletmeler ve ailelerin, gaz fiyatları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekildi.

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"Ekonomide durgunluk korkularını körüklüyor"

Analizde, "Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili Avrupa dayanışmasını test ediyor ve ekonomide durgunluk korkularını körüklüyor." denildi.

Kıtada son 10 yılda yüksek enerji fiyatlarının "ezici boyutlara" ulaştığı, ortaya çıkan tablonun da endüstrileri durma noktasına getirdiği kaydedildi.

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"Brüksel, gazın karneyle dağıtılmasından bahsediyor"

Aynı yazıda, "Haneler, faturalarını ödemek için çırpınıyor. Bu tablo, fiyatları aşağı çekmek üzere kapsamlı önlemler için Avrupalı liderleri acil eyleme sevk etti. Brüksel, gazın karneyle dağıtılmasından bahsediyor." denildi.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden (CSIS) Ben Cahill, şöyle konuştu:

"Fabrikalar, üretimi durdurmayı düşünüyor"

"İnsanların şoke edici derecede yüksek elektrik faturaları var. Küçük işletmeler faturaları ödemekte zorlanıyor.

Fabrikalar, üretimi durdurup durdurmamayı düşünüyor. Bu, kış gelmeden önce yaşanıyor. Dolayısıyla daha da kötü bir hal alabilir."

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