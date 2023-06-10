Diplomatik ilişkilerini kesen izlanda'ya Rusya’dan ilk tepki: Bağlarımızı kurarken bu dost olmayan kararı dikkate alacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün İzlanda’nın aldığı karara cevap niteliğinde açıklama yapıp, “Durumun bu şekilde gelişmesiyle ilgili tüm sorumluluk tamamen İzlanda tarafına aittir. Gelecekte İzlanda ile bağlarımızı kurarken bu dost olmayan kararı dikkate alacağız. Reykjavik'in tüm Rus karşıtı eylemlerini, kaçınılmaz olarak karşılık gelen bir tepki izleyecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamada Rusya’nın İzlanda’nın bağımsızlığını ilk tanıyan devletlerden biri olduğunun, önemli katkılarda bulunduğunun ve İzlanda halkının zor zamanlarında İzlanda'nın çıkarlarını korumak için çok şey yaptığının altı çizildi.