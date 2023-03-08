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Dünya

Diplomatik kaynaklar: Bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın temsilcilerinin Brüksel'de yapacağı toplantıda mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip-getirilmediği madde-madde üzerinden geçilip görüşülecek.

16:30 . 8/03/2023 mercredi
DHA
Türkiye, İsveç ve Finlandiya

Türkiye, İsveç ve Finlandiya

Diplomatik kaynaklar: (Yarın Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın temsilcilerinin Brüksel'de yapacağı toplantı) Toplantıda mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip-getirilmediği madde-madde üzerinden geçilip görüşülecek.


NATO '
işte şu yerine geldi, bu yerine geldi'
diyor da, bunun öyle olmadığını Türkiye’ye gelen bazı konuklarımızdan da duyduk. Bunlar esas itibariyle yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım.

Mesela terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda vesaire, terör faaliyetleri dahil, bunların önlenmesine yönelik somut adımlar. Bu anlaşmayı 3’lü bir şekilde gözden geçirdik tıpkı Helsinki’de ve Stockholm’de olduğu gibi" diye konuştu.






#İsveç
#Finlandiya
#NATO
1 saat önce
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Diplomatik kaynaklar: Bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım
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