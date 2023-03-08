Diplomatik kaynaklar: Bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım

Türkiye, İsveç ve Finlandiya
Diplomatik kaynaklar: (Yarın Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın temsilcilerinin Brüksel'de yapacağı toplantı) Toplantıda mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip-getirilmediği madde-madde üzerinden geçilip görüşülecek.
Mesela terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda vesaire, terör faaliyetleri dahil, bunların önlenmesine yönelik somut adımlar. Bu anlaşmayı 3’lü bir şekilde gözden geçirdik tıpkı Helsinki’de ve Stockholm’de olduğu gibi" diye konuştu.