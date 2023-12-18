Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması

“Rapordaki önerilerin biran evvel hayata geçirilmesi Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıklarımız başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilgili kurumlarımızla birlikte AB yetkilileriyle gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun içinde komisyona yetki verilmesini bekliyoruz”